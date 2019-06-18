Тест дипломатов: Париж и Берлин испытали Зеленского - Елисеев

Константин Елисеев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во время визитов в Париж и Берлин президента Владимира Зеленского тестировали лидеры Франции и Германии, чтобы понять границы компромисса, на который новая власть Украины готова пойти по отношению к России. Такое мнение высказал Константин Елисеев, советник пятого президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам, передает Радио Свобода.

По словам Елисеева, очень важно, что этот визит состялся в преддверии саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня.

"То, что произошло в Париже и в Берлине - это так называемая "классическая дипломатия", во время которой лидеры и Франции, и Германии тестировали нового президента на те границы компромисса, на которые новая команда готова пойти по отношению к российскому агрессору. Что очень важно в этих двух визитах - это плавная подготовка к главной встрече - визиту в Вашингтон, встрече в Белом доме", - пояснил Елисеев.

Он добавил, что по итогам визитов Зеленского в Брюссель, Париж и Берлин можно видеть, что риторика и позиция нового президента и команды не изменились.

"И это очень хорошо. Преемственность сохраняется, с точки зрения жесткого противодействия агрессору и необходимости освобождения заложников... Это все очень хорошо ", - резюмировал Елисеев.

Сегодня в Берлине президент Владимир Зеленский обратился к некоторым представителям немецкого бизнеса и политикам, которые предлагают отменить санкции против страны-агрессора России: "Тех, кто агитирует за отмену санкций, призываю побывать в Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинцам эта война".