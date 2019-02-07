Тест. Если здравый смысл не нужен: какой ты президент России?

Дмитрий Песков

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не могут оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла. На вопрос, являются ли Свидетели Иеговы экстремистской организацией с точки зрения здравого смысла, Песков сказал: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла".

Раз президенту России здравый смысл не нужен, давайте узнаем, а подходите ли вы на должность российского президента. Достаточно ли вы лишены здравого смысла для этого?