Тест на коронавирус работника ВАКС показал положительный результат

У одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда первый тест на коронавирус показал положительный результат. Однако угрозы осуществлению правосудия нет, отметили в пресс-службе ВАКС.
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Сейчас в суде осуществляется усиленная дезинфекция помещений. Контактных лиц отправляют на самоизоляцию.
"Вместе с тем, угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям", - сообщили в ВАКС.