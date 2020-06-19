Тест на коронавирус работника ВАКС показал положительный результат

Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

У одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда первый тест на коронавирус показал положительный результат. Однако угрозы осуществлению правосудия нет, отметили в пресс-службе ВАКС.

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Сейчас в суде осуществляется усиленная дезинфекция помещений. Контактных лиц отправляют на самоизоляцию.

"Вместе с тем, угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям", - сообщили в ВАКС.

34 984 случая COVID-19. Умерли 985 пациентов. 16 033 человек выздоровели. В Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Всего в Украине -

Минздрав отреагировал : будет инициировать усиление контроля карантинных мер в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.