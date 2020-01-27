Тейлор ответил Помпео, почему США должны заботиться об Украине

Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

Бывший глава американского посольства в Украине Уильям Тейлор заявил, что США должны заботиться об Украине, поскольку она защищает от агрессии РФ не только себя, но и западные страны. Об этом он написал в статье для The New York Times, отвечая на недавнее высказывание главы Госдепа Майкла Помпео о том, что американцев якобы "не волнует Украина".

"Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между США и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине", - сказал дипломат.

Читайте также: Тейлор: Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко

Тейлор назвал Украину "линией фронта, единственным в Европе вооруженным конфликтом". По его словам, пока Россия не выйдет из Украины, другие страны также не могут быть в безопасности.

В статье Тейлор также напомнил Помпео о гибридной войне РФ: вмешательстве в выборы президента США, информационной войне, кибератаках и энергетическом противостоянии.

Днями ранее Помпео вспылил на журналистку из-за вопроса об Украине. " Думаешь, что американцев волнует Украина?" - ответил он и попросил показать ее на карте.

Читайте также: Официально. Помпео приедет в Киев 30 января: с кем встретится