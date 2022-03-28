The Economist спросил, "есть ли у вас шанс победить". Зеленский: Это просто вопрос времени

Победа Украины в полномасштабной войне с агрессором-Россией "может быть временной, может быть без решения всех вопросов", но украинцы "выбрали направление, в котором будем двигаться". Так ответил президент Владимир Зеленский на вопрос The Economist, какой он видит победу Украины.

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Первым делом журналистка спросила главу государства, "как вы думаете, есть ли у вас шанс победить?", на что получила ответ, что "мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость".

"Это просто вопрос времени", – заверил ее Зеленский.

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Он отметил, что победа, по его мнению, "это возможность спасти как можно больше жизней".

"Да, чтобы спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конечном итоге – это просто территория", – добавил он.

Президент добавил, что не знает, сколько продлится война, "но мы будем сражаться до последнего города".

"Нужно было принимать решение – остаться или уйти. [Мое решение остаться] было сигналом людям, как мы должны реагировать на нападение. Война закончится тем, что мы все еще будем стоять и защищаться", – подытожил он.

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Евгений Пилипенко

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