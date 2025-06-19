The Economist узнал, какие разведданные подтолкнули Израиль к удару по Ирану

Израильская разведка нашла доказательства того, что Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия

Израильская атака на Иран (Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA)

Доклад израильской разведки, на основе которого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принимал решение о начале военной кампании против Ирана, содержит два ключевых момента, сообщает The Economist со ссылкой на собеседника, знакомого с документом.

Первый важный пункт касается имеющегося у Ирана запаса обогащенного урана, который он скрыл от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отмечает издание, определенное количество информации, содержащейся в докладе, уже известно широкой публике из отчетов МАГАТЭ и независимых исследователей.

Она касается того, что после закрытия официальной иранской ядерной программы в 2003 году ученые страны продолжали тайную работу над созданием ядерного оружия и скрыли от надзорного органа определенное количество ядерного материала с неясным статусом обогащения.

Но доклад израильской разведки содержит новые данные.

В частности, разведка узнала, что созданная около шести лет назад тайная "Специальная группа прогресса" из ученых-ядерщиков в конце прошлого года значительно активизировала свои исследования.

Израильская разведка считает, что эта встреча стала бы "точкой невозврата", поскольку речь шла о начале процесса снаряжения обычных баллистических ракет ядерными боеголовками.

The Economist отмечает, что не все западные партнеры, которым был предоставлен доклад израильской разведки, согласились с неизбежностью создания Ираном ядерного оружия, но издание предполагает, что президент США Дональд Трамп находится под влиянием израильской мысли.