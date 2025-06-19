The Economist дізнався, які розвіддані підштовхнули Ізраїль до удару по Ірану

Ізраїльська розвідка знайшла докази того, що Іран наблизився до "точки неповернення" у створенні ядерної зброї

Ізраїльська атака на Іран (Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA)

Доповідь ізраїльської розвідки, на основі якої прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ухвалював рішення про початок військової кампанії проти Ірану, містить два ключових моменти. Про це повідомляє The Economist із посиланням на співрозмовника, знайомого із документом.

Перший важливий пункт стосується наявного в Ірану запасу збагаченого урану, який він приховав від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Другий – даних про заплановану зустріч іранських вчених-ядерників із командуванням ракетних військ Ірану.

Як зазначає видання, певна кількість інформації, яка міститься у доповіді, вже відома широкому загалу зі звітів МАГАТЕ та незалежних дослідників.

Вона стосується того, що після закриття офіційної іранської ядерної програми у 2003 році вчені країни продовжували таємну роботу над створенням ядерної зброї й приховали від наглядового органу певну кількість ядерного матеріалу з нечітким статусом збагачення.

Але доповідь ізраїльської розвідки містить і нові дані.

Зокрема, розвідка дізналася, що створена приблизно шість років тому таємна "Спеціальна група прогресу" з вчених-ядерників наприкінці минулого року значно активізувала свої дослідження. А невдовзі була запланована зустріч між вченими та командуванням Повітряних сил Ірану.

Ізраїльська розвідка вважає, що ця зустріч стала б "точкою неповернення", адже йшлося про початок процесу спорядження звичайних балістичних ракет ядерними боєголовками.

The Economist зазначає, що не всі західні партнери, яким була надана доповідь ізраїльської розвідки, погодилися із неминучістю створення Іраном ядерної зброї. Але видання припускає, що президент США Дональд Трамп перебуває під впливом ізраїльської думки.