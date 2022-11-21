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The Guardian: россияне использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 21:10
The Guardian: россияне использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов - Фото
Фото: EPA

Оккупационные российские войска, вероятно, сжигали тела своих погибших на свалке в Херсоне, написало в понедельник британское издание The Guardian. Об этом ему рассказали десятки местных жителей.

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Местные жители неоднократно видели, как грузовики высыпали на свалки черные мешки, которые после этого забрасывали мусором или сжигали. В воздухе при этом чувствовался запах жженого мяса.

"Что бы они там ни делали, но запах был такой неприятный, как [протухшее] мясо", — рассказал херсонец, работающий водителем мусоровоза.

Это происходило на самой отдаленной стороне свалки, куда сейчас никого не пускают – боятся мин и неразорванных снарядов. При въезде на свалку был установлен блокпост, на территорию местных жителей не подпускали.

Жители дома, откуда видна свалка, рассказали журналистам, что во время сжигания поднималось большое облако дыма, а от его запаха тошнило.

"Пахло жжеными волосами и, знаете, как у стоматолога – когда сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был такой густой, что соседнего здания не было видно", — рассказала одна из жительниц этого дома.

Собеседники издания убеждены, что таким образом россияне избавлялись от трупов собственных солдат.

"Каждый раз, когда наша армия там обстреливала россиян, они вывозили останки на полигон и сжигали их", — заявила одна из местных жительниц.

Независимо подтвердить слова херсонцев не удалось, а представители украинских властей отказались комментировать эти заявления. Один из херсонских чиновников сказал, что "места захоронения врага" его не интересуют. Журналисты нашли на свалке российскую форму и шлемы.

  • 11 ноября Россия вывела последние войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с начала полномасштабной войны – с 1 марта.
Андрій Водяний
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Херсон
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