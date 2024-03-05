The Hill: В США экс-полковник слил секретные данные о войне в Украине через сайт знакомств

В судебных документах отмечается, что его собеседницей была украинка, называвшая его "любимым секретным информатором"

Фото: ЕРА/ETIENNE LAURENT

В США полковника в отставке судят за распространение на сайте знакомств секретной информации, связанной с российско-украинской войной. Об этом сообщает The Hill.

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В обвинительном акте утверждается, что 63-летний Дэвид Франклин Слейтер передал "неизвестной соучастнице информацию оборонного характера о войне в Украине через иностранную онлайн-платформу знакомств, а также по электронной почте".

Слейтер являлся гражданским служащим Стратегического командования США, расположенного в округе Небраска. Он посещал брифинги о войне, которые проходили под грифом "совершенно секретно", передают журналисты со ссылкой на документ.

Подозреваемый ушел в отставку в чине подполковника армии в декабре 2020 года и несколько лет работал в секретном отделе Стратегического командования США. В последнее время он работал как гражданский служащий в ВВС по округу Небраска.

Прокуратура утверждает, что, несмотря на подписку о неразглашении секретной информации, Слейтер передавал эти данные женщине, проживавшей в Украине, в период с февраля по апрель 2022 года.

В обвинительном акте говорится, что в переписке со Слейтером женщина называла его "любимым секретным информатором" и "тайным агентом".

Она поблагодарила его "за ценную информацию, которая включала данные разведки о военных целях и российских военных возможностях", отмечается в судебных документах.

6 апреля 2023 года газета NYT написала об утечке в сеть секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев".

1 марта 2024 года военнослужащий Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джек Тейшейра, обвиняемый в разглашении секретной разведывательной информации, решил изменить предварительное заявление о невиновности и признать вину.

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