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Трамп показывал своим сотрудникам секретный документ с планами нападения на Иран – CNN

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 12:07
Трамп показывал своим сотрудникам секретный документ с планами нападения на Иран – CNN - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Журналисты CNN пишут, что получили эксклюзивную аудиозапись, в которой слышно, как 45-й президент США Дональд Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран, демонстрируя им конфиденциальный документ Пентагона.

Отмечается, что в июле 2021 года, когда экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз работал над написанием своих мемуаров, Трамп мог показывать, вероятно, секретный документ о плане нападения на Иран писателю, издателю и своим двум сотрудникам.

В ролике, в котором слышно нечто похожее на перемешивание бумаг, голос, похожий на Трампа, заявляет, что документы, которые он обсуждает, являются секретными.

"У меня есть большая куча бумаг, эта вещь только что появилась. Посмотрите. Это был он. Они показали мне это – это не для протокола, но они показали мне это. Это был он. Это было Министерство обороны и он", – говорит голос, похожий на Трампа, перед этим отметив, что речь идет о вопросах Ирана.

Как сообщает CNN, двухминутная аудиозапись может стать важным доказательством по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

СПРАВКА. В 2021 году Нацархив США попросил Трампа вернуть изъятые из Белого дома документы, считающиеся собственностью государства. В январе 2022 года часть бумаг он вернул. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.

Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при Трампе, и действующего президента Джо Байдена. Они вернули все документы по требованию Нацархива.

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Милана Головань
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дональд трампИрансекретные документы
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