Трамп вместе с секретными документами хранил одежду и обувь: Был очень занят

45-й президент США Дональд Трамп сообщил, что не передавал правительственные документы по запросу федеральных чиновников, поскольку был "слишком занят", чтобы перебирать документы. Он хранил одежду и обувь для гольфа среди государственных бумаг, сообщает издание Politico со ссылкой на слова Трампа в интервью Fox News.

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По его словам, документы были перемешаны с личными материалами в контейнерах, хранившихся в его имении Мар-а-Лаго.

Трамп добавил, что у него не было времени отделять "личное от государственного".

"Перед тем, как отправить коробки, я должен вынести все свои вещи. Эти коробки были перемешаны с разными вещами. Как вы видели, я был очень занят", – пояснил он.

Politico отмечает, что такие комментарии являются признанием со стороны Трампа того, что он не предпринимал никаких шагов, чтобы удовлетворить требования федерального правительства относительно документов.

Это также его "самый полный" ответ на этот вопрос после обвинений в неправильном обращении с документами, якобы содержащими секретные материалы.

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Издание пишет, что после ухода с должности Трамп забрал "множество" файлов и документов времен своего президентства.

По обвинению спецпрокурора Трамп якобы перемещал материалы по особняку, чтобы скрыть полный объем коробок, которые он "скрывал как от федералов, так и даже от своих собственных адвокатов".

В интервью Трамп не возражал, что он сказал своим адвокатам сообщить, что он якобы полностью выполнил требования повестки, хотя он этого не сделал.

Политик еще раз сказал, что ему нужно время, чтобы перебрать коробки и достать личные вещи: "футболки для гольфа, одежда, брюки, обувь".

Спецпрокурор также утверждал, что Трамп дважды открыто обсуждал тот факт, что некоторые материалы оставались засекреченными, несмотря на то, что он их хранил у себя.

Трамп не стал опровергать эту информацию, но настаивал, что "все было рассекречено".

Он отметил, что "не знает", есть ли среди материалов, которые он забрал, военные планы насчет возможного удара по Ирану. Хотя ранее сообщалось, существует запись на пленку, где Трамп признает, что он хранил секретный документ Пентагона с подробной информацией об этом.

СПРАВКА. В 2021 году Нацархив США попросил Трампа вернуть изъятые из Белого дома документы, считающиеся собственностью государства. В январе 2022 года часть бумаг он вернул. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.



Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при Трампе, и действующего президента В 2021 году Нацархив США попросил Трампа вернуть изъятые из Белого дома документы, считающиеся собственностью государства. В январе 2022 года часть бумаг он вернул. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при Трампе, и действующего президента Джо Байдена . Они вернули все документы по требованию Нацархива.

13 июня 2023 года Трамп не признал себя виновным в деле о секретных документах.

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