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Экс-глава Пентагона назвал действия Трампа угрозой нацбезопасности США – Politico

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 13:32
Экс-глава Пентагона назвал действия Трампа угрозой нацбезопасности США – Politico - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший министр обороны США Марк Эспер назвал действия 45-го американского президента Дональда Трампа угрозой национальной безопасности США. Об этом сообщает Politico.

Эспер возглавлял Пентагон во время президентства Трампа.

Он сравнил судебное дело Трампа, связанное с его пост-президентским обращением с секретными документами, с делом Джека Тейшейры, который опубликовал в сети секретные документы Белого дома. 

Эспера спросили, можно ли, по его мнению, снова доверить национальные секреты Трампу, если он будет избран президентом США в 2024 году. Он ответил, что если обвинения подтвердятся, то нельзя.

"Я имею в виду, что это просто безответственное действие, которое подвергает риску наших военнослужащих, ставит под угрозу безопасность нашей страны. Вы не можете иметь эти документы в свободном доступе", – сказал Эспер.

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СПРАВКА. В 2021 году Нацархив США попросил Трампа вернуть изъятые из Белого дома документы, считающиеся собственностью государства. В январе 2022 года часть бумаг он вернул. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.

Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при Трампе, и действующего президента Джо Байдена. Они вернули все документы по требованию Нацархива.

  • 4 апреля 2023 года Трамп был формально арестован перед заседанием суда в Нью-Йорке. Он не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов.
  • 13 июня на заседании суда во Флориде не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов в деле о секретных документах.

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Наталья Медведева
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дональд трампМарк Эспер
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