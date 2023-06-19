Ексглава Пентагону назвав дії Трампа загрозою нацбезпеці США – Politico

Колишній міністр оборони США Марк Еспер назвав дії 45-го американського президента Дональда Трампа загрозою національній безпеці США. Про це повідомляє Politico.

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Еспер очолював Пентагон за президентства Трампа.

Він порівняв судову справу Трампа, пов'язану з його пост-президентським поводженням із секретними документами, зі справою Джека Тейшейри, який опублікував у мережі секретні документи Білого дому.

Еспера запитали, чи можна, на його думку, знову довірити національні секрети Трампу, якщо його буде обрано президентом США у 2024 році. Він відповів, що якщо звинувачення підтвердяться, то не можна.

"Я маю на увазі, що це просто безвідповідальна дія, яка наражає на ризик наших військовослужбовців, ставить під загрозу безпеку нашої країни. Ви не можете мати ці документи у вільному доступі", – сказав Еспер.

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ДОВІДКА. 2021 року Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні співробітники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.

Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віце-президента при Трампі, і чинного президента Джо Байдена. Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.

4 квітня 2023 року Трамп був формально заарештований перед засіданням суду у Нью-Йорку. Він не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів.

13 червня на засіданні суду у Флориді не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

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