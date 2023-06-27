Трамп показував своїм працівникам секретний документ із планами нападу на Іран — CNN

Журналісти CNN пишуть, що отримали ексклюзивний аудіозапис, в якому чутно, як 45-й президент США Дональд Трамп розкриває своїм працівникам секретну інформацію про план нападу на Іран, демонструючи їм конфіденційний документ Пентагону.

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Зазначається, що в липні 2021 року, коли ексглава апарату Білого дому Марк Медовз працював над написанням своїх мемуарів, Трамп міг показувати, ймовірно, секретний документ про план нападу на Іран письменникові, видавцеві та своїм двом працівникам.

У ролику, в якому чути щось схоже на перемішування паперів, голос, схожий на Трампа, заявляє, що документи, які він обговорює, є секретними.

"У мене є велика купа паперів, ця річ щойно з’явилася. Подивіться. Це був він. Вони показали мені це – це не для протоколу, але вони показали мені це. Це був він. Це було Міністерство оборони і він", – говорить голос, схожий на Трампа, перед цим зазначивши, що йдеться про питання Ірану.

Як повідомляє CNN, двохвилинний аудіозапис може стати важливим доказом у справі про неналежне поводження із секретними документами.

ДОВІДКА. У 2021 році Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні працівники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.



Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента за Трампа, і чинного президента . У 2021 році Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні працівники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента за Трампа, і чинного президента Джо Байдена . Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.

13 червня 2023 року Трамп не визнав себе винним у справі про секретні документи.

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