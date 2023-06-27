RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Трамп показував своїм працівникам секретний документ із планами нападу на Іран — CNN

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 12:07
Трамп показував своїм працівникам секретний документ із планами нападу на Іран — CNN - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Журналісти CNN пишуть, що отримали ексклюзивний аудіозапис, в якому чутно, як 45-й президент США Дональд Трамп розкриває своїм працівникам секретну інформацію про план нападу на Іран, демонструючи їм конфіденційний документ Пентагону.

Зазначається, що в липні 2021 року, коли ексглава апарату Білого дому Марк Медовз працював над написанням своїх мемуарів, Трамп міг показувати, ймовірно, секретний документ про план нападу на Іран письменникові, видавцеві та своїм двом працівникам.

У ролику, в якому чути щось схоже на перемішування паперів, голос, схожий на Трампа, заявляє, що документи, які він обговорює, є секретними.

"У мене є велика купа паперів, ця річ щойно з’явилася. Подивіться. Це був він. Вони показали мені це – це не для протоколу, але вони показали мені це. Це був він. Це було Міністерство оборони і він", – говорить голос, схожий на Трампа, перед цим зазначивши, що йдеться про питання Ірану.

Як повідомляє CNN, двохвилинний аудіозапис може стати важливим доказом у справі про неналежне поводження із секретними документами.

ДОВІДКА. У 2021 році Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні працівники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.

Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента за Трампа, і чинного президента Джо Байдена. Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.

Читайте також: Трамп разом із секретними документами зберігав одяг та взуття: Був дуже зайнятий

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ірансекретні документидональд трамп
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 