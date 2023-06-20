Трамп разом із секретними документами зберігав одяг та взуття: Був дуже зайнятий

45-й президент США Дональд Трамп повідомив, що не передавав уряду документи за запитом федеральних чиновників, оскільки був "занадто зайнятий", щоб перебирати документи. Він зберігав одяг та взуття для гольфу серед державних паперів, повідомляє видання Politico з посиланням на слова Трампа в інтерв'ю Fox News.

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За його словами, документи були перемішані з особистими матеріалами в контейнерах, які зберігалися в його маєтку Мар-а-Лаго.

Трамп додав, що він не мав часу відокремлювати "особисте від державного".

"Перед тим, як відправити коробки, я повинен винести всі свої речі. Ці коробки були перемішані різними речами. Як ви бачили, я був дуже зайнятий", — пояснив він.

Politico зауважує, що такі коментарі є визнанням з боку Трампа того, що він не робив "жодних кроків", щоб задовольнити вимоги федерального уряду стосовно документів.

Це також його "найповніша" відповідь щодо цього питання після звинувачень у неправильному поводженні з документами, які нібито містили секретні матеріали.

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Видання пише, що після відходу з посади Трамп забрав "безліч" файлів та документів часів свого президентства.

За обвинуваченням спецпрокурора, Трамп нібито переміщував матеріали у маєтку, щоб приховати повний обсяг коробок, які він "приховував як від федералів, так і навіть від своїх власних адвокатів".

В інтерв'ю Трамп не заперечував, що він сказав своїм адвокатам повідомити, що він нібито повністю виконав вимоги повістки, хоча він цього не зробив.

Натомість політик ще раз сказав, що йому потрібен час, аби перебрати коробки та дістати особисті речі: "футболки для гольфу, одяг, штани, взуття".

Спецпрокурор також стверджував, що Трамп двічі відкрито обговорював той факт, що деякі матеріали залишались засекреченими, пропри те, що він їх зберігав у себе.

Трамп не став спростовувати цю інформацію, але наполягав, що "все було розсекречено".

Він зазначив, що "не знає", чи є серед матеріалів, які він забрав, військові плани щодо можливого удару по Ірану. Хоча раніше повідомлялось, існує запис на плівку, де Трамп визнає, що він зберігав секретний документ Пентагону з детальною інформацією про це.

ДОВІДКА. 2021 року Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні співробітники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.



Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента при Трампі, і чинного президента 2021 року Нацархів США попросив Трампа повернути вилучені з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні співробітники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента при Трампі, і чинного президента Джо Байдена . Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.

13 червня 2023 року Трамп не визнав себе винним у справі про секретні документи.

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