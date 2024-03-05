У США експолковник злив секретні дані про війну в Україні через сайт знайомств – The Hill

У судових документах зазначається, що його співрозмовницею була українка, яка називала його "улюбленим секретним інформатором"

Фото: ЕРА/ETIENNE LAURENT

У США полковника у відставці судитимуть за поширення на сайті знайомств секретної інформації, пов'язаної з російсько-українською війною. Про це повідомляє The Hill.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

В обвинувальному акті стверджується, що 63-річний Девід Франклін Слейтер передав "невідомій співучасниці інформацію оборонного характеру про війну в Україні через іноземну онлайн-платформу знайомств, а також електронною поштою".

Слейтер був цивільним службовцем Стратегічного командування США, розташованого в окрузі Небраска. Він відвідував брифінги про війну, які проходили під грифом "цілком таємно", передають журналісти з посиланням на документ.

Підозрюваний пішов у відставку в чині підполковника армії у грудні 2020 року та кілька років працював у секретному відділі Стратегічного командування США. Останнім часом він працював як цивільний службовець у ВПС в окрузі Небраска.

Прокуратура стверджує, що попри підписку про нерозголошення секретної інформації, Слейтер передавав ці дані жінці, яка проживала в Україні, в період з лютого до квітня 2022 року.

В обвинувальному акті йдеться, що в листуванні зі Слейтером жінка називала його "улюбленим секретним інформатором" і "таємним агентом".

Вона подякувала йому "за цінну інформацію, яка містила дані розвідки про військові цілі та російські військові можливості", зазначається в судових документах.

6 квітня 2023 року газета NYT написала про виток у мережу секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня). З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" і "не для іноземців".

1 березня 2024 року військовослужбовець Військово-повітряних сил Нацгвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у розголошенні секретної розвідувальної інформації, вирішив змінити попередню заяву про невинуватість та визнати провину.

Читайте також: Трамп показував своїм працівникам секретний документ із планами нападу на Іран — CNN