У США експолковник злив секретні дані про війну в Україні через сайт знайомств – The Hill
У США полковника у відставці судитимуть за поширення на сайті знайомств секретної інформації, пов'язаної з російсько-українською війною. Про це повідомляє The Hill.
В обвинувальному акті стверджується, що 63-річний Девід Франклін Слейтер передав "невідомій співучасниці інформацію оборонного характеру про війну в Україні через іноземну онлайн-платформу знайомств, а також електронною поштою".
Слейтер був цивільним службовцем Стратегічного командування США, розташованого в окрузі Небраска. Він відвідував брифінги про війну, які проходили під грифом "цілком таємно", передають журналісти з посиланням на документ.
Підозрюваний пішов у відставку в чині підполковника армії у грудні 2020 року та кілька років працював у секретному відділі Стратегічного командування США. Останнім часом він працював як цивільний службовець у ВПС в окрузі Небраска.
Прокуратура стверджує, що попри підписку про нерозголошення секретної інформації, Слейтер передавав ці дані жінці, яка проживала в Україні, в період з лютого до квітня 2022 року.
В обвинувальному акті йдеться, що в листуванні зі Слейтером жінка називала його "улюбленим секретним інформатором" і "таємним агентом".
Вона подякувала йому "за цінну інформацію, яка містила дані розвідки про військові цілі та російські військові можливості", зазначається в судових документах.
- 6 квітня 2023 року газета NYT написала про виток у мережу секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня). З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" і "не для іноземців".
- 1 березня 2024 року військовослужбовець Військово-повітряних сил Нацгвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у розголошенні секретної розвідувальної інформації, вирішив змінити попередню заяву про невинуватість та визнати провину.
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