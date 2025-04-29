The Insider: Подорвавшийся в Балашихе генерал Москалик отвечал за доклады Путину о войне

Ярослав Москалик (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, который подорвался насмерть, сидя в автомобиле в городе Балашиха Московской области, отвечал за подготовку отчетов о ходе войны лично для диктатора Владимира Путина. Внимание на это обратили журналисты российского оппозиционного медиа The Insider.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Москалик возглавлял дежурство Группы боевого управления Генштаба Вооруженных сил РФ, осуществлявшей мониторинг ситуации в зоне боевых действий.

По информации государственного пропагандистского агентства РФ TACC, генерал-лейтенант ответственен за подготовку отчетов о ходе войны непосредственно для Путина.

До этого, с 2015 по 2021 год, он был членом делегации Министерства обороны, занимавшейся вопросами безопасности в рамках Минской контактной группы, как отмечено в публикации.

25 апреля 2025 года в российском городе Балашиха произошел взрыв, в результате которого погиб российский генерал Москалик.

На следующий день россияне задержали подозреваемого в подрыве Москалика Игнатия Кузина. Мужчина во время допросов заявил Следственному комитету РФ, что якобы был агентом Службы безопасности Украины. Российские силовики систематически прибегают к пыткам, чтобы получить нужные для себя показания.

29 апреля руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому об уничтожении захватчиков из высшего командного состава российской армии.