The Insider: Генерал Москалик, який підірвався у Балашисі, відповідав за доповіді Путіну про війну

Ярослав Москалик (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, який підірвався на смерть, сидячі в авто у місті Балашиха Московської області, відповідав за підготовку звітів про перебіг війни особисто для диктатора Володимира Путіна. Увагу на це звернули журналісти російського опозиційного медіа The Insider.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москалик очолював чергування Групи бойового управління Генштабу Збройних сил РФ, яка здійснювала моніторинг ситуації в зоні бойових дій.

За інформацією державного пропагандистського агентства РФ TACC, генерал-лейтенант був відповідальний за підготовку звітів про перебіг війни безпосередньо для Путіна.

До цього, з 2015 по 2021 рік, він був членом делегації Міністерства оборони, що займалася питаннями безпеки в рамках Мінської контактної групи, як зазначено в публікації.

25 квітня 2025 року в російському місті Балашиха стався вибух, у результаті якого загинув російський генерал Москалик.

Наступного дня росіяни затримали підозрюваного у підриві Москалика Ігната Кузіна. Чоловік під час допитів заявив Слідчому комітету РФ, що нібито був агентом Служби безпеки України. Російські силовики систематично вдаються до тортур, аби отримати потрібні для себе покази.

29 квітня керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів президенту Володимиру Зеленському про знищення загарбників з вищого командного складу російської армії.