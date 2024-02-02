The Insider: Помощник депутата Бундестага украинского происхождения работает на ФСБ

Владимир Сергиенко (Фото: росСМИ)

Российский политтехнолог украинского происхождения и помощник депутата Бундестага от ультраправой партии Альтернатива для Германии Владимир Сергиенко был завербован Пятой службой ФСБ. За ее заданием он пытался остановить поставки танков Украине, говорится в совместном расследовании российского оппозиционного издания The Insider и немецкого Der Spiegel.

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По данным журналистов, Сергиенко и сейчас находится в тесном контакте с сотрудником российской спецслужбы. Они выяснили, что речь идет о полковнике ФСБ Илье Вечтомове.

Вечтомов, пишет The Insider, является сотрудником Девятого управления Пятой службы ФСБ, ответственного за Украину.

Илья Вечтомов (Фото: The Insider)

Журналисты получили переписку Сергиенко с Вечтомовым, в которой он отчитывался о своих действиях в пользу России, согласовывал дальнейшие, а также получал от московского куратора деньги.

Среди прочего, Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция АдН подала иск в Федеральный конституционный суд Германии об остановке поставок танков Украине.

Кроме того, как выяснили журналисты, 6 июня 2023 года Сергиенко привез в Сочи политика из АдН и по совместительству президента Ассоциации по защите русскоязычных в ФРГ Ульриха Ойме.

За несколько месяцев до этого Ойме под руководством Сергиенко написал письмо Папе Римскому, где просил обратить внимание на "гонения на христиан в Украине". Перед отправкой этого письма 12 апреля 2023 года Сергиенко согласовал его черновик на русском языке с Вечтомовым, а опубликовано оно было 14 апреля.

Вдобавок к этому Сергиенко устроил выступление члена Парламентской ассамблеи Совета Европы и Федерального президиума АДН профессора Харальда Вайеля с заявлением на сессии ПАСЕ о якобы "преследовании киевскими властями прихожан УПЦ МП".

Сергиенко в комментарии Der Spiegel отверг все обвинения, назвав их безосновательными и не соответствующими действительности. Он утверждает, что не знаком с Вечтомовым, а все его связи с Россией придуманы.

Российские спецслужбы под видом сотрудников Российского географического общества (РГО) пытались завербовать жителя Норвегии, которому за $1000 в день предлагали фотографировать военные объекты на севере страны. Об этом сообщало настоящее время.

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