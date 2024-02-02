The Insider: Помічник депутата Бундестагу українського походження працює на ФСБ

Володимир Сергієнко (Фото: росЗМІ)

Російський політтехнолог українського походження та помічник депутата Бундестагу від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Володимир Сергієнко був завербований П'ятою службою ФСБ. За нібито її завданням він намагався зупинити постачання танків Україні, йдеться у спільному розслідуванні російського опозиційного видання The Insider та німецького Der Spiegel.

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За даними журналістів, Сергієнко і зараз перебуває у тісному контакті зі співробітником російської спецслужби. Вони з'ясували, що йдеться про полковника ФСБ Іллю Вечтомова.

Вечтомов, пише The Insider, є співробітником Дев'ятого управління П'ятої служби ФСБ, яке є відповідальним за Україну.

Ілля Вечтомов (Фото: The Insider)

Журналісти отримали листування Сергієнка з Вечтомовим, в якому він звітував про свої дії на користь Росії, узгоджував подальші, а також отримував від московського куратора гроші.

Серед іншого Сергієнко домігся того, щоб парламентська фракція АдН подала позов до Федерального конституційного суду Німеччини про зупинку постачання танків Україні.

Крім того, як з'ясували журналісти, 6 червня 2023 Сергієнко привіз до Сочі політика з АдН і за сумісництвом президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме.

За кілька місяців до цього Ойме під керівництвом Сергієнка написав листа Папі Римському, де просив звернути увагу на "гоніння на християн в Україні". Перед тим як надіслати цей лист, 12 квітня 2023 року Сергієнко погодив його чернетку російською мовою з Вечтомовим, а опублікований він був 14 квітня.

На додачу до цього Сергієнко влаштував виступ члена Парламентської асамблеї Ради Європи та Федеральної президії АдН професора Харальда Ваєля із заявою на сесії ПАРЄ про нібито "переслідування київською владою парафіян УПЦ МП".

Сергієнко в коментарі Der Spiegel відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними і такими, що не відповідають дійсності. Він стверджує, що не знайомий із Вечтомовим, а всі його зв'язки з Росією вигадані.

Російські спецслужби під виглядом співробітників Російського географічного товариства (РГТ) намагалися завербувати жителя Норвегії, якому за $1000 на день пропонували фотографувати військові об'єкти на півночі країни. Про це повідомляло Настоящее время.

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