Росія попалася на кібершпигунстві проти британських політиків. Британія відповіла
Кібершпигунство (Фото - EPA)

Міністерство закордонних справ Великої Британії терміново викликало посла Росії через розкриття кібершпигунської операції ФСБ, метою якої було "втручання в британську політику". Про це повідомляє The Guardian.

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Про виклик посла РФ стало відомо після того, як представник міністерства закордонних справ Британії Лео Докерті заявив у Палаті громад, що Федеральна служба безпеки Росії вела кібершпигунство за депутатами Парламенту, журналістами й іншими особами з метою "втрутитися в британську політику".

"Сьогодні я можу підтвердити, що ФСБ стоїть за постійними зусиллями щодо втручання у наші демократичні процеси... Вони атакували членів Палати представників і Палати лордів. Їхньою метою були державні службовці, журналісти й неурядові організації. Вони націлилися на високопоставлених осіб та організації з чітким наміром – використовувати отриману інформацію для втручання у британську політику", – сказав чиновник.

Заступник прем'єр-міністра Британії Олівер Дауден повідомив парламентарям, що у відповідь на кібершпигунство "щодо Росії було запроваджено відповідні санкції".

За його словами, група хакерів під керівництвом ФСБ вибірково зливала та поширювала інформацію, покликану підірвати довіру до політики як у Великій Британії, так і в державах-союзниках.

"Сьогодні вранці російських представників було викликано до міністерства закордонних справ, і було введено відповідні санкції", – сказав він.

Одним із постраждалих від кібершпигунства РФ став колишній глава МІ-6 Річард Дірлав. Він випустив заяву, в якій повідомив, що через злом йому довелося "поміняти все обладнання, змінити електронну пошту, і це було суттєвою перешкодою в роботі".

"Ми перебуваємо в стані "сірої війни" з росіянами, навіть якщо не брати до уваги їхню відкриту агресію (проти України. – Ред). Вони готові на все, щоб підірвати найважливішу інфраструктуру, національну безпеку й атакувати будь-які наші інститути, які не є проросійськими", – заявив розвідник.

Дірлав обіймав посаду голови Британської секретної розвідслужби з 1999 до 2004 року включно.

Як повідомляє ВВС, за атаками на Велику Британію стоїть хакерська група "Центр 18", яку пов'язують із ФСБ.

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