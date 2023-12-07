Росія попалася на кібершпигунстві проти британських політиків. Британія відповіла
Міністерство закордонних справ Великої Британії терміново викликало посла Росії через розкриття кібершпигунської операції ФСБ, метою якої було "втручання в британську політику". Про це повідомляє The Guardian.
Про виклик посла РФ стало відомо після того, як представник міністерства закордонних справ Британії Лео Докерті заявив у Палаті громад, що Федеральна служба безпеки Росії вела кібершпигунство за депутатами Парламенту, журналістами й іншими особами з метою "втрутитися в британську політику".
"Сьогодні я можу підтвердити, що ФСБ стоїть за постійними зусиллями щодо втручання у наші демократичні процеси... Вони атакували членів Палати представників і Палати лордів. Їхньою метою були державні службовці, журналісти й неурядові організації. Вони націлилися на високопоставлених осіб та організації з чітким наміром – використовувати отриману інформацію для втручання у британську політику", – сказав чиновник.
Заступник прем'єр-міністра Британії Олівер Дауден повідомив парламентарям, що у відповідь на кібершпигунство "щодо Росії було запроваджено відповідні санкції".
За його словами, група хакерів під керівництвом ФСБ вибірково зливала та поширювала інформацію, покликану підірвати довіру до політики як у Великій Британії, так і в державах-союзниках.
"Сьогодні вранці російських представників було викликано до міністерства закордонних справ, і було введено відповідні санкції", – сказав він.
Одним із постраждалих від кібершпигунства РФ став колишній глава МІ-6 Річард Дірлав. Він випустив заяву, в якій повідомив, що через злом йому довелося "поміняти все обладнання, змінити електронну пошту, і це було суттєвою перешкодою в роботі".
"Ми перебуваємо в стані "сірої війни" з росіянами, навіть якщо не брати до уваги їхню відкриту агресію (проти України. – Ред). Вони готові на все, щоб підірвати найважливішу інфраструктуру, національну безпеку й атакувати будь-які наші інститути, які не є проросійськими", – заявив розвідник.
Дірлав обіймав посаду голови Британської секретної розвідслужби з 1999 до 2004 року включно.
Як повідомляє ВВС, за атаками на Велику Британію стоїть хакерська група "Центр 18", яку пов'язують із ФСБ.
- 28 вересня повідомлялося, що китайські хакери вкрали електронне листування Держдепу США завдяки злому Microsoft.
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