Росія попалася на кібершпигунстві проти британських політиків. Британія відповіла

Посла Росії викликали до Форин-офісу у зв'язку з розкриттям кібершпигунської операції ФСБ, метою якої було "втручання в британську політику"

Кібершпигунство (Фото - EPA)

Міністерство закордонних справ Великої Британії терміново викликало посла Росії через розкриття кібершпигунської операції ФСБ, метою якої було "втручання в британську політику". Про це повідомляє The Guardian.

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Про виклик посла РФ стало відомо після того, як представник міністерства закордонних справ Британії Лео Докерті заявив у Палаті громад, що Федеральна служба безпеки Росії вела кібершпигунство за депутатами Парламенту, журналістами й іншими особами з метою "втрутитися в британську політику".

"Сьогодні я можу підтвердити, що ФСБ стоїть за постійними зусиллями щодо втручання у наші демократичні процеси... Вони атакували членів Палати представників і Палати лордів. Їхньою метою були державні службовці, журналісти й неурядові організації. Вони націлилися на високопоставлених осіб та організації з чітким наміром – використовувати отриману інформацію для втручання у британську політику", – сказав чиновник.

Заступник прем'єр-міністра Британії Олівер Дауден повідомив парламентарям, що у відповідь на кібершпигунство "щодо Росії було запроваджено відповідні санкції".

За його словами, група хакерів під керівництвом ФСБ вибірково зливала та поширювала інформацію, покликану підірвати довіру до політики як у Великій Британії, так і в державах-союзниках.

"Сьогодні вранці російських представників було викликано до міністерства закордонних справ, і було введено відповідні санкції", – сказав він.

Одним із постраждалих від кібершпигунства РФ став колишній глава МІ-6 Річард Дірлав. Він випустив заяву, в якій повідомив, що через злом йому довелося "поміняти все обладнання, змінити електронну пошту, і це було суттєвою перешкодою в роботі".

"Ми перебуваємо в стані "сірої війни" з росіянами, навіть якщо не брати до уваги їхню відкриту агресію (проти України. – Ред). Вони готові на все, щоб підірвати найважливішу інфраструктуру, національну безпеку й атакувати будь-які наші інститути, які не є проросійськими", – заявив розвідник.

Дірлав обіймав посаду голови Британської секретної розвідслужби з 1999 до 2004 року включно.

Як повідомляє ВВС, за атаками на Велику Британію стоїть хакерська група "Центр 18", яку пов'язують із ФСБ.

28 вересня повідомлялося, що китайські хакери вкрали електронне листування Держдепу США завдяки злому Microsoft.

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