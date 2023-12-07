Британия вызвала посла РФ и ввела санкции в связи с раскрытием кибершпионажа ФСБ

Посла России вызвали в Форин Офис в связи с раскрытием кибершпионской операции ФСБ, целью которой было "вмешательство в британскую политику"

Кибершпионаж (Фото - EPA)

Министерство иностранных дел Великобритании срочно вызвало посла России в связи с раскрытием кибершпионской операции ФСБ, целью которой было "вмешательство в британскую политику". Об этом сообщает The Guardian.

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О вызове посла РФ стало известно после того, как представитель министерства иностранных дел Британии Лео Докерти заявил в Палате общин, что Федеральная служба безопасности России вела кибершпионаж за депутатами Парламента, журналистами и другими лицами с целью "вмешаться в британскую политику".

"Сегодня я могу подтвердить, что ФСБ стоит за постоянными усилиями по вмешательству в наши демократические процессы... Они атаковали членов Палаты представителей и Палаты лордов. Их целью были государственные служащие, журналисты и неправительственные организации. Они нацелились на высокопоставленных лиц и организации с четким намерением – использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику", – сказал чиновник.

Заместитель премьер-министра Британии Оливер Дауден сообщил парламентариям, что в ответ на кибершпионаж "в отношении России были введены соответствующие санкции".

По его словам, группа хакеров под руководством ФСБ выборочно сливала и распространяла информацию, призванную подорвать доверие к политике как в Великобритании, так и в государствах-союзниках.

"Сегодня утром российские представители были вызваны в министерство иностранных дел, и были введены соответствующие санкции", – сказал он.

Одним из пострадавших от кибершпионажа РФ стал бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав. Он выпустил заявление, в котором сообщил, что из-за взлома ему пришлось "поменять все оборудование, сменить электронную почту, и это было существенной помехой в работе".

"Мы находимся в состоянии "серой войны" с русскими, даже если не принимать во внимание их открытую агрессию (против Украины – Ред.). Они готовы на все, чтобы подорвать важнейшую инфраструктуру, национальную безопасность и атаковать любые наши институты, которые не являются пророссийскими", – заявил разведчик.

Дирлав занимал должность главы Британской секретной разведслужбы с 1999 по 2004 год.

Как сообщает BBC, за атаками на Великобританию стоит хакерская группа "Центр 18", которую связывают с ФСБ.

28 сентября сообщалось, что китайские хакеры украли электронную переписку Госдепа США благодаря взлому Microsoft.

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