The Korea Times: Крупные компании Японии готовятся возобновить бизнес в России

В компаниях говорят, что внимательно следят за мирными переговорами России и Украины

Завод Hyundai (Иллюстративное фото: EPA / MARTIN DIVISEK)

Ряд крупных корейских компаний готовятся вернуться на российский рынок на фоне переговоров о достижении мира Украины с Россией. Об этом сообщает The Korea Times.

По данным Министерства иностранных дел Кореи, по состоянию на 2021 год Россия занимала 12-е место в списке крупнейших экспортных рынков страны. Двусторонняя торговля в этот период достигла $29,9 млрд.

Сообщается, что компания LG Electronics сделала "быстрый шаг" – частично возобновила работу на заводе по производству электронных приборов в Москве.

"Цель этого шага – предотвращение ухудшения состояния производственных мощностей, простаивающих с начала войны. В работе используются имеющиеся на заводе материалы", – заявил представитель LG.

Гендиректор компании Чо Джу-Ван 25 марта заявлял, что компания осторожна, так как полномасштабная война еще не закончилась. Он отметил, что LG "внимательно следит за ситуацией", поскольку рассчитывает возобновить работу в РФ после снятия санкций.

Еще одна компания, которая, вероятно, готовится к возобновлению работы в России, — это HD Hyundai Electric. Сообщается, что она через местного дистрибьютора примет участие в крупнейшей в России электротехнической выставке "Электро-2025".

По данным The Korea Times, компания поддерживала свой бизнес в России после 2022 года. Сообщается, что Hyundai Motor Group также якобы изучает возможности возвращения на российский рынок после окончания полномасштабной войны.

Hyundai Motor и Kia были ведущими брендами в России в 2021 году. В 2023 году группа продала завод в Санкт-Петербурге за $120 с правом выкупа в течение двух лет. Это означает, что к концу 2025 года группа должна принять решение, возобновлять бизнес в России или нет.

Кроме того, дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel разместили недавно вакансии в России.

"Решение пока не принято, и компания внимательно следит за развитием ситуации", – сказал представитель Hyundai Motor Group.

Samsung Electronics также может рассматривать возможность возобновления своего бизнеса в России. Компания приостановила работу своего российского завода в Калуге в 2022 году.