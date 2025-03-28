The Korea Times: Великі корейські компанії готуються відновити бізнес у Росії
Низка великих південнокорейських компаній готується повернутися на російський ринок на тлі переговорів щодо досягнення миру України з Росією. Про це повідомляє The Korea Times.
За даними Міністерства закордонних справ Кореї, станом на 2021 рік Росія посідала 12-те місце у списку найбільших експортних ринків країни. Двостороння торгівля в цей період сягнула $29,9 млрд.
Повідомляється, що компанія LG Electronics зробила "швидкий крок" – частково відновила роботу на заводі з виробництва електронних приладів у Москві.
"Метою цього кроку є запобігання погіршенню стану виробничих потужностей, що простоюють з початку війни. У роботі використовуються наявні на заводі матеріали", – заявив представник LG.
Гендиректор компанії Чо Джу-Ван 25 березня заявляв, що компанія є обережною, оскільки повномасштабна війна ще не закінчилася. Він зазначив, що LG "уважно слідкує за ситуацією", оскільки розраховує відновити роботу у РФ після зняття санкцій.
Ще одна компанія, яка, ймовірно, готується до поновлення роботи в Росії, — це HD Hyundai Electric. Повідомляється, що вона через місцевого дистриб'ютора візьме участь у найбільшій у Росії електротехнічній виставці "Електро-2025".
За даними The Korea Times, компанія підтримувала свій бізнес у Росії після 2022 року. Повідомляється, що Hyundai Motor Group також нібито вивчає можливості повернення на російський ринок після повномасштабної війни.
Hyundai Motor та Kia були провідними брендами в Росії у 2021 році. У 2023 році група продала завод у Санкт-Петербурзі за $120 з правом викупу протягом двох років. Це означає, що до кінця 2025 року група має ухвалити рішення, відновлювати бізнес у Росії чи ні.
Крім того, дочірні компанії Kia, Hyundai Mobis та Hyundai Steel розмістили нещодавно вакансії у Росії.
"Рішення поки що не ухвалене, і компанія уважно стежить за розвитком ситуації", – сказав представник Hyundai Motor Group.
Samsung Electronics також може розглядати можливість поновлення свого бізнесу в Росії. Компанія призупинила роботу свого російського заводу у Калузі у 2022 році.
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