The Sunday Times: Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу, обсуждал с Мадуро войну в Украине

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас, обсудив российско-украинскую войну с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом пишут журналисты газеты The Sunday Times со ссылкой на источники.

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По данным собеседников журналистов, британский экс-премьер прибыл в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей. В общей сложности он пробыл в столице Венесуэлы менее суток.

Джонсон обсудил с Мадуро вторжение России в Украину и информацию о возможной поставке оружия и другой военной техники из Венесуэлы в Россию, добавили информаторы.

Вместе с тем политики обсудили улучшение отношений Венесуэлы с Великобританией, поскольку Лондон не признает правомерность Мадуро.

В частности, Джонсон хотел договориться с венесуэльским президентом о проведении честных президентских выборов в этом году, а также коснулся напряженности в отношениях с Гайаной, бывшей британской колонией, имеющей значительные ресурсы нефти и минералов в регионе Эссекибо. 15 декабря 2023 года Гайана и Венесуэла пообещали не воевать за Эссекибо.

СПРАВКА Регион, который Венесуэла объявила "спорным" (Эссекибо), имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности, постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над этой территорией. Регион, который Венесуэла объявила "спорным" (Эссекибо), имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности, постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над этой территорией.

Во время своей каденции Джонсон упорно поддерживал Украину, неоднократно совершая визиты в Киев и призывая западных союзников к активизации помощи украинцам и ВСУ.

11 октября 2023 года он рассказал, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин хотел узнать у него, будет ли Украина в конце концов в НАТО.

В конце января 2024 года Джонсон заявил, что союзники из Североатлантического альянса испытывают "глубокую институциональную вину" за то, что не могут сейчас предоставить Украине членство в НАТО.

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