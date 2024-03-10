The Sunday Times: Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу, обсуждал с Мадуро войну в Украине
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас, обсудив российско-украинскую войну с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом пишут журналисты газеты The Sunday Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников журналистов, британский экс-премьер прибыл в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей. В общей сложности он пробыл в столице Венесуэлы менее суток.
Джонсон обсудил с Мадуро вторжение России в Украину и информацию о возможной поставке оружия и другой военной техники из Венесуэлы в Россию, добавили информаторы.
Вместе с тем политики обсудили улучшение отношений Венесуэлы с Великобританией, поскольку Лондон не признает правомерность Мадуро.
В частности, Джонсон хотел договориться с венесуэльским президентом о проведении честных президентских выборов в этом году, а также коснулся напряженности в отношениях с Гайаной, бывшей британской колонией, имеющей значительные ресурсы нефти и минералов в регионе Эссекибо. 15 декабря 2023 года Гайана и Венесуэла пообещали не воевать за Эссекибо.
- Во время своей каденции Джонсон упорно поддерживал Украину, неоднократно совершая визиты в Киев и призывая западных союзников к активизации помощи украинцам и ВСУ.
- 11 октября 2023 года он рассказал, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин хотел узнать у него, будет ли Украина в конце концов в НАТО.
- В конце января 2024 года Джонсон заявил, что союзники из Североатлантического альянса испытывают "глубокую институциональную вину" за то, что не могут сейчас предоставить Украине членство в НАТО.
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