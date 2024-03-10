Борис Джонсон таємно літав до Венесуели, обговорював війну в Україні – The Sunday Times
Борис Джонсон (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон здійснив таємний візит до Каракаса, обговоривши російсько-українську війну з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це пишуть журналісти газети The Sunday Times з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників журналістів, британський експрем'єр прибув до Каракаса на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом з родиною. Загалом він пробув у столиці Венесуели менш як добу.

Джонсон обговорив з Мадуро вторгнення Росії до України та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з  Венесуели до Росії, додали інформатори.

Разом з тим політики обговорили покращення відносин Венесуели з Великою Британією, оскільки Лондон не визнає правомірність Мадуро.

Зокрема Джонсон хотів домовитися з венесуельським президентом про проведення чесних президентських виборів цього року, а також торкнувся напруженості у відносинах з Гаяною, колишньою британською колонією, що має значні ресурси нафти й мінералів у регіоні Ессекібо. 15 грудня 2023 року Гаяна та Венесуела пообіцяли не воювати за Ессекібо.

ДОВІДКА
Регіон, який Венесуела оголосила "спірним" (Ессекібо), має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти й газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд ужив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити ніяких дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією.
  • За часів своєї каденції Джонсон завзято підтримував Україну, неодноразово здійснюючи візити до Києва та закликаючи західних союзників до активізації допомоги українцям та ЗСУ. 
  • 11 жовтня 2023 року він розповів, що перед повномасштабним вторгненням до України Путін хотів дізнатися в нього, чи буде Україна зрештою в НАТО.
  • Наприкінці січня 2024 року Джонсон заявив, що союзники з Північноатлантичного альянсу відчувають "глибоку інституційну провину" за те, що не можуть зараз надати Україні членство в НАТО.

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