Борис Джонсон таємно літав до Венесуели, обговорював війну в Україні – The Sunday Times
Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон здійснив таємний візит до Каракаса, обговоривши російсько-українську війну з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це пишуть журналісти газети The Sunday Times з посиланням на джерела.
За даними співрозмовників журналістів, британський експрем'єр прибув до Каракаса на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом з родиною. Загалом він пробув у столиці Венесуели менш як добу.
Джонсон обговорив з Мадуро вторгнення Росії до України та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з Венесуели до Росії, додали інформатори.
Разом з тим політики обговорили покращення відносин Венесуели з Великою Британією, оскільки Лондон не визнає правомірність Мадуро.
Зокрема Джонсон хотів домовитися з венесуельським президентом про проведення чесних президентських виборів цього року, а також торкнувся напруженості у відносинах з Гаяною, колишньою британською колонією, що має значні ресурси нафти й мінералів у регіоні Ессекібо. 15 грудня 2023 року Гаяна та Венесуела пообіцяли не воювати за Ессекібо.
- За часів своєї каденції Джонсон завзято підтримував Україну, неодноразово здійснюючи візити до Києва та закликаючи західних союзників до активізації допомоги українцям та ЗСУ.
- 11 жовтня 2023 року він розповів, що перед повномасштабним вторгненням до України Путін хотів дізнатися в нього, чи буде Україна зрештою в НАТО.
- Наприкінці січня 2024 року Джонсон заявив, що союзники з Північноатлантичного альянсу відчувають "глибоку інституційну провину" за те, що не можуть зараз надати Україні членство в НАТО.
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