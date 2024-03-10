Борис Джонсон таємно літав до Венесуели, обговорював війну в Україні – The Sunday Times

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон здійснив таємний візит до Каракаса, обговоривши російсько-українську війну з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це пишуть журналісти газети The Sunday Times з посиланням на джерела.

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За даними співрозмовників журналістів, британський експрем'єр прибув до Каракаса на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом з родиною. Загалом він пробув у столиці Венесуели менш як добу.

Джонсон обговорив з Мадуро вторгнення Росії до України та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з Венесуели до Росії, додали інформатори.

Разом з тим політики обговорили покращення відносин Венесуели з Великою Британією, оскільки Лондон не визнає правомірність Мадуро.

Зокрема Джонсон хотів домовитися з венесуельським президентом про проведення чесних президентських виборів цього року, а також торкнувся напруженості у відносинах з Гаяною, колишньою британською колонією, що має значні ресурси нафти й мінералів у регіоні Ессекібо. 15 грудня 2023 року Гаяна та Венесуела пообіцяли не воювати за Ессекібо.

ДОВІДКА Регіон, який Венесуела оголосила "спірним" (Ессекібо), має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти й газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд ужив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити ніяких дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією. Регіон, який Венесуела оголосила "спірним" (Ессекібо), має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти й газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд ужив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити ніяких дій, які б оскаржували контроль Гаяни над цією територією.

За часів своєї каденції Джонсон завзято підтримував Україну, неодноразово здійснюючи візити до Києва та закликаючи західних союзників до активізації допомоги українцям та ЗСУ.

11 жовтня 2023 року він розповів, що перед повномасштабним вторгненням до України Путін хотів дізнатися в нього, чи буде Україна зрештою в НАТО.

Наприкінці січня 2024 року Джонсон заявив, що союзники з Північноатлантичного альянсу відчувають "глибоку інституційну провину" за те, що не можуть зараз надати Україні членство в НАТО.

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