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Тихановская предложила Зеленскому установить дипломатические и политические отношения

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10.10.2022, 19:22
Тихановская предложила Зеленскому установить дипломатические и политические отношения - Фото
Фото: сайт Тихановской

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой установить дипломатические и политические отношения между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

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"Господин президент Зеленский, в одном из обращений вы сказали: "Мы не просим мир бороться вместо нас, мы просим оказать нам помощь". Беларусы также не просят бороться вместо нас. Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной", – заявила она.

Тихановская попросила не отождествлять беларусов с режимом Лукашенко.

"Лукашенко – позор моей страны. Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра – неизвестно, потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль. Поэтому Беларусь должна выйти из военных, политических и экономических союзов с Россией, которые подрывают национальные интересы нашей страны", – заявила беларуская оппозиционерка.

Она добавила, что верит в поражение России и восстановление Украиной территориальной целостности и суверенитета.

  • 7 октября Зеленский подписал указ о признании Украиной Северных территорий Японии (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), оккупированных Россией.
  • Между Украиной и Россией нет дипломатических отношений, но с Беларусью они пока сохраняются.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что их разорвут, если армия РБ пересечет границу и пойдет на прямое вторжение. Пока этого не произошло, но беларуский диктатор Александр Лукашенко 10 октября сообщил о создании совместной группировки войск из РФ.
Андрій Водяний
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Владимир Зеленский беларусь александр лукашенко Светлана Тихановская
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