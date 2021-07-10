Тихановская заявила, что неофициально встречалась с Зеленским в Литве

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что неофициально встречалась с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Литву. Об этом она сказала в интервью Сегодня.

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"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", – говорит Тихановская.

По ее словам, оппозиция Беларуси "сильно чувствует поддержку Украины".

"И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина – с белорусским народом", – сказала оппозиционер.

29 января 2021-го Тихановская участвовала в заседании Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что никаких формальных решений с ней не было, но удалось достичь ряда политических договоренностей, которые координаторы глав МИД будут обрабатывать и "класть на бумагу".

9 июля в Литве был аккредитован Офис Тихановской. По словам главы литовского МИД Габриэля Ландсбергиса, это решение стало выражением неизменной поддержки Литвой неправительственных организаций и гражданского общества Беларуси.

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Станислав Стороженко

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