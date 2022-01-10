Тиктокера Милохина не пустили в Украину из-за отсутствия цели путешествия – источник

Российского тиктокера-миллионника Даню Милохина не пустили в Украину, так как он "не подтвердил цель путешествия". Об этом LIGA.net сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

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"Он не смог подтвердить цель своего путешествия в Украину, поэтому получил отказ во въезде", – сказал чиновник на условиях анонимности.

На вопрос о возможном нарушении Милохиным украинского законодательства, например, незаконном посещении временно оккупированного Крыма, собеседник ответил, что противозаконных действий блогера "не обнаружено".

Он уточнил, что за нарушение закона "последовало бы наказание", а не просто запрет на въезд в страну.

Вчера, 9 января, 20-летний Милохин прилетел в Украину из Стамбула. Он провел в киевском аэропорту несколько часов и был отправлен обратно в Россию.

В сентябре 2021 года в Украину не пустили топ-менеджера российского холдинга и запретили ему въезд в страну на три года.

В декабре пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту. "Остались без хорошей музыки", – ответил на решение гитарист.

24 декабря пограничники не разрешили въезд в Украину российской актрисе Алисе Шитиковой, которая осенью 2017 года посетила временно оккупированный Крым.

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Яна Катасонова

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