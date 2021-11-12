СБУ не пустила в украинское небо подсанкционный самолет депутата ОПЗЖ Козака
Служба безопасности Украины не пустила в украинское небо самолет депутата Верховной Рады, которого подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о нардепе от ОПЗЖ Тарасе Козаке.
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СБУ отмечает, что к бизнес-джету нардепа были применены санкции СНБО, и чтобы их обойти, бортовой номер самолета сменили с Т7BRG на T7GIV.
10 ноября самолет под новым номером летел в Россию из ЕС и намеревался пересечь воздушное пространство Украины. СБУ вместе с Украэрорухом и Госавиаслужбой запретили такой транзит, говорится в сообщении.
- 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против ряда компаний и физических лиц, среди которых один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук и Козак. В СНБО также заявляли, что санкции ввели против пяти самолетов и компаний-владельцев, на которых выполнялись перелеты Киев — Москва.
- 11 мая Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
- По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
- Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ.
- По данным СБУ, Козак находится в РФ.
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