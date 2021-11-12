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СБУ не пустила в украинское небо подсанкционный самолет депутата ОПЗЖ Козака

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 13:31
СБУ не пустила в украинское небо подсанкционный самолет депутата ОПЗЖ Козака - Фото
Тарас Козак (Фото: скриншот из видео 112 Украина)

Служба безопасности Украины не пустила в украинское небо самолет депутата Верховной Рады, которого подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о нардепе от ОПЗЖ Тарасе Козаке.

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СБУ отмечает, что к бизнес-джету нардепа были применены санкции СНБО, и чтобы их обойти, бортовой номер самолета сменили с Т7BRG на T7GIV.

10 ноября самолет под новым номером летел в Россию из ЕС и намеревался пересечь воздушное пространство Украины. СБУ вместе с Украэрорухом и Госавиаслужбой запретили такой транзит, говорится в сообщении.

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Елизавета Кумбер, Марк Сировой
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