Депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук после введения против него санкций Совета нацбезопасности и обороны продолжил капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице. За какие средства, неизвестно. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".
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В мае 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми предусмотрено, в частности, "блокирование активов и ограничение торговых операций".
В то же время журналисты зафиксировали ремонтные работы в его доме площадью 2 113 кв. м в Пуще-Водице.
Видео, снятое журналистами уже в ноябре, показало значительный прогресс в ремонтных работах. Также "Схемы" получили в свое распоряжение планы полной реконструкции. Согласно этим документам, помещения здесь отведены, в частности, под шубохранилище, сервизную, склады картин и платьев, секретную комнату и т.д.
Кроме перечисленного и еще много чего, на четвертом этаже особняка отведено 43 кв м под домашнюю часовню — место для молитвы. Церковь, по данным журналистов, граничит с барной зоной.
"Схемы" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома, в соответствии с декларацией, – 2 113 кв м.
Журналисты отмечают, что им не удалось установить, каким образом производилась оплата за проведение ремонтных работ, которые продолжались и во время действия санкций в против Медведчука и Марченко.
"Несмотря на то, что источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, мы так и не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Следовательно одна из версий – могли платить наличными. На запрос журналистов Виктор Медведчук не ответил", – говорится в расследовании.
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