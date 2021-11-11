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Санкции СНБО в действии: Медведчук реконструирует свой 4-этажный особняк – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 22:39
Имение Медведчука в Пуще-Водице (скриншот с видео)
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Депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук после введения против него санкций Совета нацбезопасности и обороны продолжил капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице. За какие средства, неизвестно. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

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В мае 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми предусмотрено, в частности, "блокирование активов и ограничение торговых операций".

В то же время журналисты зафиксировали ремонтные работы в его доме площадью 2 113 кв. м в Пуще-Водице.

Видео, снятое журналистами уже в ноябре, показало значительный прогресс в ремонтных работах. Также "Схемы" получили в свое распоряжение планы полной реконструкции. Согласно этим документам, помещения здесь отведены, в частности, под шубохранилище, сервизную, склады картин и платьев, секретную комнату и т.д.

Кроме перечисленного и еще много чего, на четвертом этаже особняка отведено 43 кв м под домашнюю часовню — место для молитвы. Церковь, по данным журналистов, граничит с барной зоной.

"Схемы" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома, в соответствии с декларацией, – 2 113 кв м.

Журналисты отмечают, что им не удалось установить, каким образом производилась оплата за проведение ремонтных работ, которые продолжались и во время действия санкций в против Медведчука и Марченко.

"Несмотря на то, что источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, мы так и не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Следовательно одна из версий – могли платить наличными. На запрос журналистов Виктор Медведчук не ответил", – говорится в расследовании.

  • 19 февраля Зеленский по решению СНБО ввел санкции против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, соучредителя крупнейшей сети спортивных товаров Спортмастер. Несмотря на это, сеть продолжает работать.
  • Гражданская жена депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк после введения санкций против него купила квартиру в Москве за $13 млн.
  • Журналисты-расследователи Bihus.Info заявляют, что некоторые фигуранты санкций СНБО успели "скрыть" свои активы до подписания соответствующих указов Зеленским.
  • Владельцы трех летавших в РФ самолетов, против которых также были введены санкции СНБО, переоформили их на других лиц.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции снбо виктор медведчук
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