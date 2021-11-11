Депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук после введения против него санкций Совета нацбезопасности и обороны продолжил капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице. За какие средства, неизвестно. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

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В мае 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми предусмотрено, в частности, "блокирование активов и ограничение торговых операций".

В то же время журналисты зафиксировали ремонтные работы в его доме площадью 2 113 кв. м в Пуще-Водице.

Видео, снятое журналистами уже в ноябре, показало значительный прогресс в ремонтных работах. Также "Схемы" получили в свое распоряжение планы полной реконструкции. Согласно этим документам, помещения здесь отведены, в частности, под шубохранилище, сервизную, склады картин и платьев, секретную комнату и т.д.

Кроме перечисленного и еще много чего, на четвертом этаже особняка отведено 43 кв м под домашнюю часовню — место для молитвы. Церковь, по данным журналистов, граничит с барной зоной.

"Схемы" насчитали во дворце Медведчука 114 помещений. Общая площадь дома, в соответствии с декларацией, – 2 113 кв м.

Журналисты отмечают, что им не удалось установить, каким образом производилась оплата за проведение ремонтных работ, которые продолжались и во время действия санкций в против Медведчука и Марченко.

"Несмотря на то, что источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, мы так и не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Следовательно одна из версий – могли платить наличными. На запрос журналистов Виктор Медведчук не ответил", – говорится в расследовании.

19 февраля Зеленский по решению СНБО ввел санкции против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, соучредителя крупнейшей сети спортивных товаров Спортмастер. Несмотря на это, сеть продолжает работать.

Гражданская жена депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк после введения санкций против него купила квартиру в Москве за $13 млн.

Журналисты-расследователи Bihus.Info заявляют, что некоторые фигуранты санкций СНБО успели "скрыть" свои активы до подписания соответствующих указов Зеленским.

Владельцы трех летавших в РФ самолетов, против которых также были введены санкции СНБО, переоформили их на других лиц.

Вадим Ребрина

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