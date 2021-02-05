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Под санкции не попала. Гражданская жена Козака купила квартиру в Москве за $13 млн – Схемы видео

05.02.2021, 19:57
Коллаж Схемы/RFE/RL
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Гражданская жена народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк, которую он не указывает в декларации, владеет квартирой в 657 кв.м в центре Москвы, в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park. На момент приобретения рыночная стоимость этого жилья составляла $13 млн. Об этом сообщают журналисты программы Схемы.

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Согласно официальной выписки из реестра прав РФ, Лавренюк стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park (Москва, улица Ефремова, 19) в марте 2020 года.

Также этом комплексе Лавренюк обладает четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями, сообщают журналисты.

Как заявили в Схемах, несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, не касаются значительной части его активов и имущества, которое входит в сферу его влияния. Потому что юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в свою декларацию об имуществе и доходах, хотя этого требует закон.

Осенью 2019 Схемы установили, что у нардепа Козака есть гражданская жена Наталья Лавренюк, имеющая бизнес в РФ. Они вместе путешествуют, посещают праздники, делят общий быт и имеют общего ребенка.

Журналисты обратились за комментариями к нардепу и Лавренюк, однако ответов пока не получили. Также Схемы письменно спросили у Козака, почему он не вносит Лавренюк в свою декларацию, а вместе с ней и все оформленное на нее имущество. Редакция ждет ответа.

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СПРАВКА. по информации Схем, Knightsbridge Privat Park состоит из четырех семиэтажных домов в английском неоклассическом стиле с закрытым парком площадью два гектара. Дома названы в честь английских династий – Тюдоры, Виндзоры, Ланкастеры, Стюарты. В официальном буклете сообщается, что дизайном занимались известные дизайнеры, среди которых компания племянника королевы Великобритании – Дэвида Линли.

  • В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский  ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".
  • Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

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Наталия Медведева
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Тарас Козак санкции схемы Наталья Лавренюк

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