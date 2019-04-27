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27.04.2019, 11:35

Тимошенко выступила против ограничения полномочий Зеленского

Тимошенко выступила против ограничения полномочий Зеленского - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Юлия Тимошенко призвала дать полномочия новому президенту и время, чтобы он показал результаты своей деятельности

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Экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко выступила против ограничения полномочий Владимира Зеленского, который победил на выборах и после инаугурации должен назять пост президента. Об этом она написала в своем Facebook.

"Относительно идеи пересмотреть полномочия президента. Как по мне, предложенный Самопомощью закон противоречит Конституции", - заявила Тимошенко. "К тому же, стране надоели политические интриги, перетягивание полномочий и попытки изменить правила во время игры", - добавила экс-кандидат в президенты.

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Она отметила, что украинцы ждут перемен, действий и результатов. Полномочия президента, по ее словам, определены Конституцией и ему пора определиться с кандидатурами на ключевые должности, назначение которых в его компетенции.

"Надо дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу. Пора следующему президенту назвать свои кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, главы СБУ, всех, кого он должен назвать по Конституции. А Верховная Рада должна дать возможность назначить их как можно быстрее", - подчеркнула политик.

Вчера, 26 апреля, политтехнолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что закон об ограничении конституционных полномочий президента, который разработала партия Самопомощь, это "удар под дых" и "попытка конституционного переворота".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, президент, назначение, юлия тимошенко, ограничение, полномочия
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