UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"То "бавовна", то камни с неба". Гайдай заявил об уничтожении базы россиян под Алчевском

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 16:42
Сергей Гайдай (скриншот)

В Славяносербском районе Луганской области, большая часть которого была захвачена террористической организацией ЛНР и войсками РФ в 2014-м, уничтожена ремонтная база российских оккупантов, в результате чего армия РФ потеряла около 50 военных и 100 единиц техники. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава ОВА напомнил о заявлении оккупантов о том, что они уже якобы захватили территорию области, потому "нам все равно – хоть камни с неба".

"Что-то у них постоянно или "бавовна", или камни с неба. О Лисичанске мы уже говорили – там неосторожное курение какое-то было. А недавно у них еще в Славяносербском районе в поселке Лотиково камни с неба поприлетали достаточно мощно", – сказал Гайдай.

По его данным, в Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, и "камни с неба" уничтожили около 100 единиц техники и порядка 50 оккупантов.

"То "бавовна", то камни с неба". Гайдай заявил об уничтожении базы россиян под Алчевском

Гайдай также рассказал, что россиянам все еще не удается прорвать оборону ВСУ на небольшой части Луганской области, которая остается подконтрольной Украине. По его словам, армия РФ пытается там собрать "огромные резервы" и постоянно бросает свои войска в наступление.

Гайдай утверждает, что в день россияне предпринимают от 30 до 50 попыток прорвать оборону ВСУ в Луганской области.

  • 15 августа Гайдай заявил, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера во временно оккупированной Попасной, а наводчиком стал один из российских пропагандистов.
  • 16 августа Гайдай сообщил, что в Лисичанске взорвалось бывшее здание СБУ, в котором  российские военные устроили базу. Результатом взрыва стали около сотни "не рядовых" ликвидированных оккупантов.

Читайте также: "Благодарность" от Буданова. ГУР потроллило военкора РФ, который навел на штаб ЧВК Вагнера

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
луганская область база Сергей Гайдай славяносербский район
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 