"То "бавовна", то камни с неба". Гайдай заявил об уничтожении базы россиян под Алчевском

В Славяносербском районе Луганской области, большая часть которого была захвачена террористической организацией ЛНР и войсками РФ в 2014-м, уничтожена ремонтная база российских оккупантов, в результате чего армия РФ потеряла около 50 военных и 100 единиц техники. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Глава ОВА напомнил о заявлении оккупантов о том, что они уже якобы захватили территорию области, потому "нам все равно – хоть камни с неба".

"Что-то у них постоянно или "бавовна", или камни с неба. О Лисичанске мы уже говорили – там неосторожное курение какое-то было. А недавно у них еще в Славяносербском районе в поселке Лотиково камни с неба поприлетали достаточно мощно", – сказал Гайдай.

По его данным, в Лотиково находилась ремонтная база оккупантов, и "камни с неба" уничтожили около 100 единиц техники и порядка 50 оккупантов.

Гайдай также рассказал, что россиянам все еще не удается прорвать оборону ВСУ на небольшой части Луганской области, которая остается подконтрольной Украине. По его словам, армия РФ пытается там собрать "огромные резервы" и постоянно бросает свои войска в наступление.

Гайдай утверждает, что в день россияне предпринимают от 30 до 50 попыток прорвать оборону ВСУ в Луганской области.

15 августа Гайдай заявил, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера во временно оккупированной Попасной, а наводчиком стал один из российских пропагандистов.

16 августа Гайдай сообщил, что в Лисичанске взорвалось бывшее здание СБУ, в котором российские военные устроили базу. Результатом взрыва стали около сотни "не рядовых" ликвидированных оккупантов.

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Оксана Житнюк

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