Только 2% украинцев оценивают деятельность Слуги народа хорошо – опрос КМИС

23% опрошенных заявили, что относятся к "слугам" очень плохо

Фото: Пресс-служба Слуги народа

55% украинцев плохо оценивают деятельность партии Слуга народа за пять лет правления президента Владимира Зеленского, лишь 2% – положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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23% опрошенных заявили, что оценивают парламентское большинство "скорее плохо", 32% – "очень плохо". Только 2% респондентов ответили, что оценивают партию "очень хорошо", и 5% – "скорее хорошо".

Еще 31% украинцев выразили безразличие – оценивают "слуг" не плохо и не хорошо.

Инфографика: КМИС

Опрос проводился в течение 16-22 мая 2024 года КМИС, к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" были добавлены вопросы о пятилетии президентства Зеленского. По телефону опрошено 1002 респондента, проживающих на всех подконтрольных Украине территориях. Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.

По состоянию на 5 июня 2024 года КМИС сообщал, что 50% украинцев считают, что президент не выполнил большинство из обещанного за пятилетие своего президентства. Половина из тех, кто так ответил, считают, что это из-за "нечестных и коррумпированных людей" в команде.

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