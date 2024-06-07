Лише 2% українців оцінюють діяльність Слуги народу добре – опитування КМІС

23% опитаних заявили, що ставляться до "слуг" дуже погано

Фото: Пресслужба Слуги народу

55% українців погано оцінюють діяльність партії Слуга народу за п'ять років правління президента Володимира Зеленського, лише 2% – позитивно. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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23% опитаних заявили, що оцінюють парламентську більшість "скоріше погано", 32% – "дуже погано". Лише 2% респондентів відповіли, що оцінюють партію "дуже добре", і 5% — "радше добре".

Ще 31% українців висловили байдужість – оцінюють "слуг" не погано і не добре.

Інфографіка: КМІС

Опитування проводилося продовж 16-22 травня 2024 року КМІС, до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо п'ятиріччя президентства Зеленського. Телефоном опитано 1002 респонденти, які мешкають на всіх підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка вибірки – щонайбільше 3,4%.

Станом на 5 червня 2024 року КМІС повідомляв, що 50% українців вважають, що президент не виконав більшості з обіцяного за п'ятиріччя свого президентства. Половина з тих, хто так відповів, вважають, що це через "нечесних та корумпованих людей" у команді.

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