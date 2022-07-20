Только 23% образовательных учреждений готовы к офлайн-обучению – ГСЧС

Только 23% образовательных учреждений Украины готовы к началу офлайн-обучения. Об этом на селекторном совещании с участием премьера Дениса Шмыгаля заявил глава ГСЧС Сергей Крук, сообщает пресс-служба МВД.

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По словам Крука, лишь 11% учебных заведений имеют собственные сооружения гражданской защиты.

"По состоянию на сегодняшний день только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты. Следовательно, основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях. Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы только 23% образовательных учреждений страны", – сказал глава ГСЧС.

В июне заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что образовательный процесс в школах с 1 сентября возобновится в режиме офлайн и что Минобразования сейчас проводит аудит мест, где в случае опасности можно укрыть детей.

1 июля глава МВД Денис Монастырский заявлял, что в большинстве украинских школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться в случае воздушной тревоги.

Вадим Ребрина

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