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Только 23% образовательных учреждений готовы к офлайн-обучению – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 19:20
Только 23% образовательных учреждений готовы к офлайн-обучению – ГСЧС - Фото
Сергей Крук (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Только 23% образовательных учреждений Украины готовы к началу офлайн-обучения. Об этом на селекторном совещании с участием премьера Дениса Шмыгаля заявил глава ГСЧС Сергей Крук, сообщает пресс-служба МВД.

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По словам Крука, лишь 11% учебных заведений имеют собственные сооружения гражданской защиты.

"По состоянию на сегодняшний день только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты. Следовательно, основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях. Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы только 23% образовательных учреждений страны", – сказал глава ГСЧС.

Вадим Ребрина
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