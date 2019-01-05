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05.01.2019, 14:40

Томос об автокефалии украинской церкви: опубликован перевод

Томос об автокефалии украинской церкви: опубликован перевод - Фото
Подписание томоса (фото - пресс-служба президента)

В тексте томоса устанавливается, что главой автокефальной украинской церкви является патриарший Вселенский престол

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Посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал перевод на украинский текста томоса о предоставлении автокефалии для Православной церкви в Украине. 

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В тексте устанавливается, что автокефальная церковь в Украине признает главой апостольский и патриарший Вселенский престол, митрополит киевский и архиереи избираются согласно канонам и положениям устава.

"Управляться дела церкви в этой стране будут, как провозглашают божественные и святые каноны, вольно и в святом духе, и беспрепятственно, без любого другого внешнего влияния", - говорится в тексте документа. 

Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту киевскому Епифанию.  

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. Увидеть документ можно будет в трапезном храме Софии Киевской (Малая София). 

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Теги: томос, религия, церковь, автокефалия, варфоломей, перевод, епифаний, текст
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