Томос об автокефалии украинской церкви: опубликован перевод

Подписание томоса (фото - пресс-служба президента)

Посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал перевод на украинский текста томоса о предоставлении автокефалии для Православной церкви в Украине.

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В тексте устанавливается, что автокефальная церковь в Украине признает главой апостольский и патриарший Вселенский престол, митрополит киевский и архиереи избираются согласно канонам и положениям устава.

"Управляться дела церкви в этой стране будут, как провозглашают божественные и святые каноны, вольно и в святом духе, и беспрепятственно, без любого другого внешнего влияния", - говорится в тексте документа.

Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту киевскому Епифанию.

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. Увидеть документ можно будет в трапезном храме Софии Киевской (Малая София).