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08.01.2019, 16:17

Томос оказался оружием: патриарха Кирилла могут уволить - Арьев

Томос оказался оружием: патриарха Кирилла могут уволить - Арьев - Фото
Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Нардеп отметил, что получение томоса доказывает значимость геополитической победы Украины

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Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) может лишиться должности, поскольку не сумел воспрепятствовать получению томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев со ссылкой на собственные источники.

"Томос оказался оружием. В Крыму оккупанты привели системы ПВО в полную боеготовность, когда украинская делегация еще летела за ним в Стамбул. А последние новости с севера такие: поскольку Кирилл (Гундяев) не справился с задачей сорвать томос для Украины, главный по РФ зело осерчав и поехал праздновать в Санкт-Петербург, а не в храм Христа Спасителя. И главное - даже видеть неудачника не захотел. Очевидно, кого-то через определенное время разжалуют (действительно, не шутка - источник новости очень серьезный)", - заявил Арьев.

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Нардеп отметил, что получение томоса доказывает значимость геополитической победы Украины.

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6 января 2019 года была официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.

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Теги: томос, автокефалия, владимир арьев, патриарх кирилл
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