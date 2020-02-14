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Томос ПЦУ - законный. Патриарх Румынии не поедет на встречу РПЦ

Томос ПЦУ - законный. Патриарх Румынии не поедет на встречу РПЦ - Фото
Томос об автокефалии (фото - пресс-служба президента)
14.02.2020, 11:21

Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила

Румынская православная церковь заявила, что считает законным предоставление автокефалии украинской церкви, а патриарх Румынии не поедет на встречу церквей в Аммане, на которой настаивает РПЦ. Об этом сообщает ресурс Ромфеа.

Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус". При этом слова "Украина" и "ПЦУ" не упоминаются, речь идет только об автокефалии.

Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по "украинскому вопросу" в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.

"Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово", - говорится в заявлении Синода.

В то же время Синод в Бухаресте принял решение, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.

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