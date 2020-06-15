Топ-кандидат на главу НСЗУ на вопрос о работе при регионалах: Ничего в этом нет

Выбранный главой Минздрава Максимом Степановым на должность главы Нацслужбы здоровья Константин Ярынич не видит ничего такого в своей биографии, что могло бы помешать ему управлять этой организацией с бюджетом под сотню миллиардов гривень. Об этом гендиректор Кировоградского онкоцентра заявил РБК-Украина.
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Интервьюер задал вопрос о том, что 49-летнего Ярынича "раньше часто ассоциировали" с Партией регионов. Тот ответил, что его ассоциировали не только с регионалами, но и с партией Наш край, где он был областным депутатом и возглавлял комиссию по охране здоровья, с Блоком Петра Порошенко (был нардепом партии в Раде VIII созыва, - ред.) и с Евросолидарностью.
"Та должность, о которой мы говорим, никакой связи с политикой иметь не должна", - добавил он.
Ярынич считает, что "ничего в этом нет", что он работал главврачом при регионалах: "Это была правящая партия на тот момент. Я востребован как профессионал и хотел бы говорить не на языке политических лозунгов".
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До собеседования на главу НСЗУ со Степановым он встречался только раз, говорит кандидат: была встреча на тему Донецкого НМУ. "Я обратился к нему с просьбой сохранить этот университет, потому что нынешнее его руководство... делает все для его уничтожения".
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