Топ-кандидат на главу НСЗУ на вопрос о работе при регионалах: Ничего в этом нет

Фото: facebook.com/yarinichkv

Выбранный главой Минздрава Максимом Степановым на должность главы Нацслужбы здоровья Константин Ярынич не видит ничего такого в своей биографии, что могло бы помешать ему управлять этой организацией с бюджетом под сотню миллиардов гривень. Об этом гендиректор Кировоградского онкоцентра заявил РБК-Украина.

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Интервьюер задал вопрос о том, что 49-летнего Ярынича "раньше часто ассоциировали" с Партией регионов. Тот ответил, что его ассоциировали не только с регионалами, но и с партией Наш край, где он был областным депутатом и возглавлял комиссию по охране здоровья, с Блоком Петра Порошенко (был нардепом партии в Раде VIII созыва, - ред.) и с Евросолидарностью.

"Та должность, о которой мы говорим, никакой связи с политикой иметь не должна", - добавил он.

Ярынич считает, что "ничего в этом нет", что он работал главврачом при регионалах: "Это была правящая партия на тот момент. Я востребован как профессионал и хотел бы говорить не на языке политических лозунгов".

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До собеседования на главу НСЗУ со Степановым он встречался только раз, говорит кандидат: была встреча на тему Донецкого НМУ. "Я обратился к нему с просьбой сохранить этот университет, потому что нынешнее его руководство... делает все для его уничтожения".

Конкурс на должность главы НСЗУ уже проводился - до того, что прошел снова в мае/июне. Наибольшее количество баллов тогда набрала и. о. главы НСЗУ Мовчан, второе место - замглавы НСЗУ Рябцева, третье - директор департамента договорной работы НСЗУ Виленский.

Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по "видению" и качествам.

22 мая объявили новый конкурс.

По данным LIGA.net , Степанов воспользовался "карантинной" упрощенной процедурой, которая позволяет нанять на эту должность человека без конкурса и экзаменов, - достаточно лишь собеседования.

Степанов воспользовался "карантинной" упрощенной процедурой, которая позволяет нанять на эту должность человека без конкурса и экзаменов, - достаточно лишь собеседования. Глава МОЗ выбрал на должность главы НСЗУ экс-депутата от БПП, руководителя Кировоградского онкоцентра Ярынича.

По карантинной процедуре, избранного министром кандидата назначают и.о.; затем должны провести открытый конкурс.

Четыре общественные организации написали заявление с просьбой не назначать Ярынича.

П ремьер Шмыгаль не стал назначать Ярынича после письма к нему депутатов СН.

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