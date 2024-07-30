Трагедия с укрытием в Деснянском районе. Охранник медучреждения получил четыре года тюрьмы

В 2023 году рядом с больницей погибли три человека, в частности, девятилетний ребенок

Вадим Мошкин (Фото: Судебный репортер)

Деснянский районный суд присудил четыре года тюрьмы охраннику больницы, который в июне 2023-го не открыл дверь укрытия во время российской ракетной атаки. Тогда погибли три человека, среди них и ребенок. Сторона обвинения просила наказание в 6 лет и 6 месяцев, сообщила Киевская городская прокуратура.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Суд признал мужчину виновным в оставлении в опасности, что привело к смерти трех человек.

Обвиняемому суд назначил наказание – четыре года тюрьмы. По этой статье предусмотрено от 3 до 8 лет заключения.

Прокуратура пишет, что ее представитель в суде доказал следующее:

→ 1 июня 2023 года после объявления тревоги в Киеве обвиняемый не открыл дверь укрытия, и этим лишил людей возможности сохранить свои жизни;

→ эти действия во время российского обстрела повлекли за собой гибель трех человек, среди которых девятилетняя девочка;

→ гибель малолетнего ребенка является обстоятельством, отягчающим наказание.

Однако, заявляют правоохранители, обвиняемый своей вины не признал и не раскаялся, а во время рассмотрения дела "постоянно менял показания" насчет обстоятельств и причин, по которым он не открыл дверь укрытия.

В конце концов обвиняемый сообщил суду, что медучреждение вообще не оборудовано укрытием и он не был обязан открывать дверь, заявляет ведомство.

Профильное издание Судебный репортер передает другое: подсудимый Вадим Мошкин действительно не признал вину, но адвокат просил суд оправдать подзащитного, поскольку "все произошло слишком быстро, и обвиняемый просто не успел открыть дверь".

Прокурор на прениях просил присудить обвиняемому 6 лет и 6 месяцев тюрьмы. Сейчас правоохранители изучают приговор суда по поводу его обжалования.

Ночью 1 июня 2023 года Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил: укрытие, к которому прибежали люди во время тревоги, было закрыто.

Кроме охранника, подозреваемыми в служебной халатности являются тогдашний директор медучреждения Шугалевич и его заместитель Десик, директор Департамента муниципальной безопасности Киевской госадминистрации Ткачук и первая заместительница главы Деснянской райадминистрации Алексеенко.

По версии следствия, чиновники не проконтролировали состояние укрытий и их доступность – им грозит от двух до пяти лет заключения. Еще 12 октября суд разрешил Ткачуку восстановиться в КГГА. Суд над всеми четырьмя должностными лицами начался в конце мая 2024-го, пока приговора еще нет.

Читайте также: Нокаут. Трагедия с укрытием закончила шаткое перемирие Зеленского и Кличко: кто победит