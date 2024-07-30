Трагедія з укриттям у Деснянському районі. Охоронець медзакладу отримав чотири роки тюрми

Вадим Мошкін (Фото: Судовий репортер)

Деснянський районний суд присудив чотири роки тюрми охоронцю лікарні, який у червні 2023-го не відчинив двері укриття під час російської ракетної атаки. Тоді загинуло троє людей, серед них і дитина. Сторона обвинувачення просила покарання у 6 років і 6 місяців, повідомила Київська міська прокуратура.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Суд визнав чоловіка винним у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті трьох людей.

Обвинуваченому суд призначив покарання – чотири роки тюрми. За цією статтею передбачено від 3 до 8 років ув'язнення.

Прокуратура пише, що її представник у суді довів наступне:

→ 1 червня 2023 року після оголошення тривоги у Києві обвинувачений не відчинив двері укриття, і цим позбавив людей можливості зберегти свої життя;

→ ці дії під час російського обстрілу спричинили загибель трьох осіб, серед яких дев'ятирічна дівчинка;

→ загибель малолітньої дитини є обставиною, що обтяжує покарання.

Натомість, заявляють правоохоронці, обвинувачений своєї провини не визнав і не розкаявся, а під час розгляду справи "постійно змінював свідчення" стосовно обставин і причин, чому він не відчинив двері укриття.

Врешті-решт обвинувачений повідомив суду, що медзаклад взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов'язаний відкривати до нього двері, заявляє відомство.

Профільне видання Судовий репортер передає інше: підсудний Вадим Мошкін дійсно не визнав провину, але адвокат просив суд виправдати підзахисного, оскільки "все відбулося занадто швидко, й обвинувачений просто не встиг відчинити двері".

Прокурор на дебатах просив присудити обвинуваченому 6 років і 6 місяців тюрми. Зараз правоохоронці вивчають вирок суду стосовно підстав для його оскарження.

Уночі 1 червня 2023 року Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань і жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. У Деснянському районі загинули троє осіб. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив: укриття, до якого прибігли люди під час тривоги, було зачинене.

Крім охоронця, підозрюваними у службовій недбалості є тодішні директор медзакладу Шугалевич і його заступник Десик, директор Департаменту муніципальної безпеки Київської держадміністрації Ткачук і перша заступниця голови Деснянської райадміністрації Алексеєнко.

За версією слідства, посадовці не проконтролювали стан укриттів і їх доступність – їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення. Ще 12 жовтня суд дозволив Ткачуку поновитися на посаді у КМДА. Суд над усіма чотирма посадовцями розпочався наприкінці травня 2024-го, поки вироку ще немає.

Читайте також: Нокаут. Трагедія з укриттям закінчила хитке перемир'я Зеленського та Кличка: хто переможе