Трамп: Что-то плохое произошло, россияне украли у нас гиперзвуковую ракету
Президент США Дональд Трамп посетовал, что РФ похитила у американских разработчиков данные по новейшей гиперзвуковой ракете. Это вроде бы произошло во времена 44-го президента США Барака Обамы, сообщает Newsweek.
О российском технологическом шпионаже Трамп рассказал на церемонии вручения дипломов выпускникам военной академии США в Вест-Пойнте.
"Восемь курсантов сегодня взялись за разработку собственной гиперзвуковой ракеты. Знаете, у нас нашу украли. Знаете, кто ее украл? Россияне ее украли. Что-то плохое произошло", – сказал президент США.
Он сообщил, что кража произошла "во времена администрации Обамы".
Трамп не впервые упоминает о якобы воровстве разработок американской гиперзвуковой ракеты россиянами.
В январе после вступления в должность на второй срок президент США рассказал об этом в эфире канала Fox News.
"Россия украла конструкцию, они получили ее от нас. Какой-то плохой человек дал им эти чертежи", – сказал тогда Трамп.
- 3 мая Соединенные Штаты провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования, впервые использовав метод запуска на холодном газе. Испытание прошло на базе на мысе Канаверал во Флориде.