Трамп: Щось погане сталося, росіяни вкрали у нас гіперзвукову ракету

Президент США вважає, що у крадіжці винна адміністрація Обами

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що РФ викрала в американських розробників дані по новітній гіперзвуковій ракеті. Це начебто сталося за часів 44-го президента США Барака Обами, повідомляє Newsweek.

Про російський технологічний шпіонаж Трамп розповів на церемонії вручення дипломів випускникам військової академії США у Вест-Пойнті.

"Вісім курсантів сьогодні взялися за розробку власної гіперзвукової ракети. Знаєте, у нас нашу вкрали. Знаєте, хто її вкрав? Росіяни її вкрали. Щось погане сталося", – сказав президент США.

Він повідомив, що викрадення сталося "за часів адміністрації Обами".

Трамп не вперше згадує про начебто крадіжку розробок американської гіперзвукової ракети росіянами.

У січні після вступу на посаду на другий термін президент США розповів про це в етері каналу Fox News.

"Росія вкрала конструкцію, вони отримали її від нас. Якась погана людина дала їм ці креслення", – сказав тоді Трамп.