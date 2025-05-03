США випробували нову гіперзвукову ракету морського базування

Пуск здійснили з Космічної бази на мисі Канаверал

Ракета (Ілюстративне фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Сполучені Штати провели успішне випробування гіперзвукової ракети морського базування, уперше використавши метод запуску на холодному газі. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Випробування відбулося на базі на мисі Канаверал у Флориді.

"Застосування холодного газу дає змогу Військово-морським силам катапультувати ракету з платформи та досягти безпечної відстані над кораблем перед запалюванням першого ступеня", – розповів директор Стратегічних системних програм ВМС США віцеадмірал Джонні Вулф-молодший.

Він додав, що це технічне досягнення наближає до виконання місії – забезпечення ВМС США безпечними та надійними гіперзвуковими можливостями.

"Швидкість, дальність і стійкість гіперзвукової зброї є ключовими для комплексного стримування Америки. Після введення в бойовий склад ракета програми Conventional Prompt Strike дасть нашим бійцям неперевершені можливості", – сказав глава ВМС США Джон Фелан.

У Пентагоні наголосили, що стрімкий розвиток і демонстрація гіперзвукових ударних систем звичайного озброєння морського базування посилюють здатність США ефективно стримувати й, за необхідності, перемагати потенційних стратегічних суперників.

Фото: Пентагон

16 листопада 2024 року Індія провела випробувальний пуск гіперзвукової ракети великої дальності.

20 квітня 2025 року китайські науковці заявили про успішне випробування водневої неядерної бомби.