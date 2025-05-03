США випробували нову гіперзвукову ракету морського базування
Сполучені Штати провели успішне випробування гіперзвукової ракети морського базування, уперше використавши метод запуску на холодному газі. Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Випробування відбулося на базі на мисі Канаверал у Флориді.
"Застосування холодного газу дає змогу Військово-морським силам катапультувати ракету з платформи та досягти безпечної відстані над кораблем перед запалюванням першого ступеня", – розповів директор Стратегічних системних програм ВМС США віцеадмірал Джонні Вулф-молодший.
Він додав, що це технічне досягнення наближає до виконання місії – забезпечення ВМС США безпечними та надійними гіперзвуковими можливостями.
"Швидкість, дальність і стійкість гіперзвукової зброї є ключовими для комплексного стримування Америки. Після введення в бойовий склад ракета програми Conventional Prompt Strike дасть нашим бійцям неперевершені можливості", – сказав глава ВМС США Джон Фелан.
У Пентагоні наголосили, що стрімкий розвиток і демонстрація гіперзвукових ударних систем звичайного озброєння морського базування посилюють здатність США ефективно стримувати й, за необхідності, перемагати потенційних стратегічних суперників.
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