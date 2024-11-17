Індія заявила про випробування гіперзвукової ракети великої дальності – фото, відео
Раджнатх Сінгх (Фото: Shawn Thew/EPA)

16 листопада Індія провела випробувальний пуск гіперзвукової ракети великої дальності. Про це в соціальній мережі X повідомив міністр оборони країни Раджнатх Сінгх і опублікував фото.

"Індія досягла важливої віхи, успішно провівши льотні випробування гіперзвукової ракети великої дальності", – написав він.

За словами Сінгха, ракету запустили з острова Абдул Калам біля узбережжя штату Одіша на сході країни.

"Це історичний момент, і це значне досягнення поставило нашу країну в групу обраних націй, які володіють такими критично важливими та передовими військовими технологіями", – наголосив міністр оборони Індії.

Пресслужба уряду Індії уточнила, що тестовий запуск провела Організація оборонних досліджень і розробок. У повідомленні зазначається, що ракета призначена для перенесення корисного навантаження на відстань понад 1500 кілометрів.

Індія заявила про випробування гіперзвукової ракети великої дальності – фото, відео
Фото: X-акаунт Rajnath Singh

На відміну від звичайних балістичних ракет, гіперзвукові ракети літають на малих висотах, швидше досягають цілей і мають меншу ймовірність бути збитими сучасними системами протиповітряної оборони. Гіперзвуковою зброєю нині володіють США, Китай та Росія.

  • 12 жовтня стало відомо, що Індія різко стала другим за величиною постачальником для Росії критично важливих технологій, на які діють обмеження західних санкцій.
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