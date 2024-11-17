Индия заявила об испытаниях гиперзвуковой ракеты большой дальности - фото, видео
Раджнатх Сингх (Фото: Shawn Thew/EPA)

16 ноября Индия провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности. Об этом в социальной сети X сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх и опубликовал фото.

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"Индия достигла важной вехи, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности", – написал он.

По словам Сингха, ракета была запущена с острова Абдул Калам у побережья штата Одиша на востоке страны.

"Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных наций, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями", — подчеркнул министр обороны Индии.

Пресс-служба правительства Индии уточнила, что тестовый запуск провела Организация оборонных исследований и разработок. В сообщении отмечается, что ракета предназначена для переноса полезной нагрузки на расстояние более 1500 км.

Индия заявила об испытаниях гиперзвуковой ракеты большой дальности - фото, видео
Фото: X-аккаунт Rajnath Singh

В отличие от обычных баллистических ракет, гиперзвуковые ракеты летают на малых высотах, быстрее достигают целей и имеют меньшую вероятность быть сбитыми современными системами противовоздушной обороны. Гиперзвуковым оружием владеют США, Китай и Россия.

  • 25 октября канцлер Германии Шольц заявил, что хочет сблизить армию страны с вооруженными силами Индии. Страны договорились укреплять сотрудничество.
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