Индия заявила об испытаниях гиперзвуковой ракеты большой дальности - фото, видео

Ракета предназначена для переноса полезной нагрузки на расстояние более 1500 км, сообщили в правительстве страны

Раджнатх Сингх (Фото: Shawn Thew/EPA)

16 ноября Индия провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности. Об этом в социальной сети X сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх и опубликовал фото.

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"Индия достигла важной вехи, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности", – написал он.

По словам Сингха, ракета была запущена с острова Абдул Калам у побережья штата Одиша на востоке страны.

"Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных наций, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями", — подчеркнул министр обороны Индии.

Пресс-служба правительства Индии уточнила, что тестовый запуск провела Организация оборонных исследований и разработок. В сообщении отмечается, что ракета предназначена для переноса полезной нагрузки на расстояние более 1500 км.

Фото: X-аккаунт Rajnath Singh

В отличие от обычных баллистических ракет, гиперзвуковые ракеты летают на малых высотах, быстрее достигают целей и имеют меньшую вероятность быть сбитыми современными системами противовоздушной обороны. Гиперзвуковым оружием владеют США, Китай и Россия.

The @DRDO_India has successfully conducted a flight trial of its long range hypersonic missile on 16th Nov 2024 from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha.Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated DRDO, Armed Forces and the Industry for successful flight… pic.twitter.com/wq7yM2YS9f — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) November 17, 2024 12 октября стало известно, что Индия резко стала вторым по величине поставщиком для России критически важных технологий, на которые действуют ограничения западных санкций.