Німеччина та Індія хочуть зблизити свої армії – Шольц

Олаф Шольц та Нарендра Моді (Фото: x.com/narendramodi)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче зблизити армію країни зі збройними силами Індії. Країни домовилися посилювати співпрацю, повідомляє Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Наше спільне посилання зрозуміле: нам потрібно більше співпраці, а не менше. Під час наших міжурядових консультацій з Індією ми також хочемо поглибити співпрацю у сфері оборони та домовитися про зближення наших армій", – сказав Шольц.

Він висловив підтримку Індії у питанні відстоювання "міцного та справедливого" миру в Україні та використання для цього "надійних" відносин як із Москвою, так і з Києвом.

Німецький канцлер зустрівся 25 жовтня з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Нью-Делі. Повідомляється, що Індія та Німеччина не мали тісних оборонних зв'язків, але зараз німецька сторона прагне "зменшити залежність від Китаю".

Німецька компанія Thyssenkrupp бере участь у тендері на будівництво шести звичайних підводних човнів в Індії в рамках угоди на $5 млрд. Незабаром стане відомим переможець. Також, як зазначив Моді, Індія та Німеччина працюють над проєктами в галузі відновлюваних джерел енергії та над можливими інвестиціями у транспортну інфраструктуру.

"Індія повністю трансформує свою фізичну інфраструктуру. Здійснюються рекордні інвестиції. Це відкриває безліч можливостей для компаній Німеччини та Індо-Тихоокеанського регіону", – сказав він.