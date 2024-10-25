Германия и Индия хотят сблизить свои армии – Шольц

Олаф Шольц и Нарендра Моди (Фото: x.com/narendramodi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет сблизить армию страны с вооруженными силами Индии. Страны договорились усиливать сотрудничество, передает Reuters.

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"Наш общий посыл ясен: нам нужно больше сотрудничества, а не меньше. В ходе наших межправительственных консультаций с Индией мы также хотим углубить сотрудничество в сфере обороны и договориться о сближении наших армий", – сказал Шольц.

Он высказал поддержку Индии в вопросе отстаивания "крепкого и справедливого" мира в Украине и использования для этого "надежных" отношений как с Москвой, так и с Киевом.

Немецкий канцлер встретился 25 октября с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Сообщается, что у Индии и Германии не было тесных оборонных связей, но сейчас немецкая сторона стремится "снизить зависимость от Китая".

Немецкая компания Thyssenkrupp участвует в тендере на строительство шести обычных подводных лодок в Индии в рамках сделки на $5 млрд. Вскоре станет известен победитель. Также, как отметил Моди, Индия и Германия работают над проектами в области возобновляемых источников энергии и над возможными инвестициями в транспортную инфраструктуру.

"Индия полностью трансформирует свою физическую инфраструктуру. Осуществляются рекордные инвестиции. Это открывает множество возможностей для компаний Германии и Индо-Тихоокеанского региона", – сказал он.